Nomine Rai | la difficile partita a scacchi tra Lega e M5s

Perché FI e Pd, non riescono a risalire la china? Perché non sono affatto disposti a guidare la barca in tempi difficili. E gli italiani lo hanno capito.

Di Maio - su Nomine Rai a buon punto : ANSA, - ROMA, 23 LUG - Sulle nomine Rai "siamo a buon punto. Stiamo procedendo anche su questo fronte a individuare personalità slegate dalla politica, che siano le migliori". Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio, all'uscita dal Ministero dello Sviluppo. "Noi guardiamo a una figura manageriale, in grado di gestire un'azienda così grande ...

Nomine - si complica la partita Rai. Salvini vuole fare l'esame del sangue ai candidati. Tutto ruota attorno alle compensazioni sui Tg : Si complica il "Cencelli del cambiamento", alla lettera "a", quella di amministratore delegato della Rai. La più importante, nel governo della "prima industria culturale del paese". Nomina che slitta di qualche giorno, certo non sarà portata al cdm di domani. Termine massimo è venerdì, giorno in cui è prevista l'assemblea dei soci. Perché non bastano i titoli: "Ci sono alcuni curriculum – ha detto ...

Nomine Rai - svolta a breve? : Resta ancora incerta la partita per le Nomine Rai. Il rebus , dopo l'intesa trovata su Cassa depositi e prestiti, non è ancora stato sciolto . Lo stesso Matteo Salvini nelle scorse ore ha fatto sapere ...

Nomine : dopo Cdp i nuovi fronti sono Rai e Ferrovie : Il Risiko delle Nomine. I nuovi fronti aperti sono i vertici della Tv di Stato E le Fs, cariche su cui punta la Lega. Sul caso Ilva, Di Maio intende chiedere un parere all'avvocatura di Stato -

Cda Rai - Riccardo Laganà eletto dai dipendenti : sconfitto Natale dell’Usigrai. Ora mancano solo le Nomine del Tesoro : Il nuovo consiglio d’amministrazione della Rai inizia a prendere forma: ai quattro membri già scelti dal Parlamento, si aggiunge ora Riccardo Laganà, il primo consigliere nella storia dell’azienda eletto dall’assemblea dei dipendenti di Viale Mazzini. La sua figura rappresenta infatti una novità all’interno della governance della tv pubblica, introdotta dalla riforma Renzi del 2016 con l’intento di inserire nel cda un ...

Nomine CDP E RAI - TENSIONI DI MAIO-SALVINI CON TRIA/ Stallo Governo Lega-M5s - il nodo ’establishment’ : Conte annulla vertice su NOMINE Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-TRIA impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 12:05:00 GMT)

Salta il vertice Nomine di Cdp e Rai - Salvini : «Io non ne sapevo nulla» : L’Assemblea degli azionisti rinvia al 24 luglio la nomina del nuovo cda di Cassa depositi e prestiti

Nomine : presidenza della Vigilanza Rai al forzista Barachini. Il dem Guerini al Copasir : ... invece, per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti Braccio di ferro tra M5s-Lega e Tria con le due forze di maggioranza che accusano il ministro dell'Economia ...

Nomine Rai - il manager Google Fabio Vaccarono rifiuta la poltrona di Ad : non accetta il tetto agli stipendi : Conclusa con successo la spartizione tra i partiti dei posti nel Consiglio di amministrazione Rai, scoppia ora la grana per la scelta dell'amministratore delegato. Per la presidenza di viale Mazzini ...

NOMINE Rai: sono stati scelti 4 consiglieri da Camera e Senato, oltre al Presidente della Commissione vigilanza: l'ex Mediaset Alberto Brachini.

Cdp - Ferrovie e Rai. La grande spartizione delle Nomine è rinviata : Roma. Il gran consiglio per le nomine slitta al 24 luglio, doveva essere il 25, ma un po’ per l’eccesso di evocazione, un po’ per la prevista partenza di Giovanni Tria per l’Argentina (il ministro dell’Economia porterà senza dubbio ulteriori prove di che cosa succede a stampare troppa moneta), l’ass