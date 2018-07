Nomine Rai | fumata nera | Salini è in pole come dg

ilgiornale

(Di martedì 24 luglio 2018) Continua il braccio di ferro interno al governo per leRai. Il premier Giuseppe Conte ha convocato per stasera un vertice a Palazzo Chigi per scegliere i nuovi vertici di viale Mazzini. All'incontro hanno partecipato i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria.Ma il summit si è concluso con un nulla di fatto: "È stato un buon incontro, stiamo conoscendo le persone per le loro capacità e per le loro referenze", ha detto Luigi Di Maio lasciando il palazzo del governo, "Stasera non era per chiudere, era per fare una discussione. Andiamo avanti, vogliamo gestire questa partita in maniera ambiziosa".Il più accreditato per la poltrona di direttore gele della Rai resta l'ex direttore di La 7, Fabrizio, mentre per la presidenza di viale Mazzini inc'è Giovanna Bianchi Clerici. Il primo sarebbe indicato da M5s, la seconda dalla ...