Nintendo Switch | annunciati i controller in stile GameCube

RollerCoaster Tycoon Adventures arriva su Nintendo Switch : Bigben e Atari annunciano la loro collaborazione per distribuire in Europa e Australia il nuovo RollerCoaster Tycoon Adventures per Nintendo Switch, titolo che sarà disponibile entro la fine del 2018. RollerCoaster Tycoon Adventures debutterà su Switch nel 2018 RollerCoaster Tycoon Adventures per Nintendo Switch è la nuova versione della famosa simulazione manageriale per la gestione di un parco divertimenti. Sviluppato da ...

Spyro : Reignited Trilogy uscirà su PC e Nintendo Switch? : Ufficialmente Spyro: Reignited Trilogy è atteso a settembre su Xbox One e PS4, da qualche giorno però hanno cominciato a circolare in rete delle voci secondo le quali sarebbe in cantiere anche la versione PC e Nintendo Switch. Activision nel frattempo ha mantenuto il silenzio.Ora però queste voci sembrano trovare conferma, sul sito ufficiale del gioco (la sezione britannica) compaiono le versioni PC e Switch nel menu a tendina in cui sono ...

Honor Note 10 sfida Nintendo Switch in un nuovo leak : Honor Note 10 appare in due nuovi scatti andando a sfidare la console Nintendo Switch con le sue dimensioni decisamente imponenti. L'articolo Honor Note 10 sfida Nintendo Switch in un nuovo leak proviene da TuttoAndroid.

“N.E.R.O.” arriva su Nintendo Switch il 26 ottobre : La casa editrice di videogiochi SOEDESCO aggiunge un nuovo titolo Switch alla sua collezione. L’avventura in prima persona N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure, creata dalla casa di sviluppo italiana Storm in a Teacup, arriverà il 26 ottobre su Nintendo Switch sia in formato digitale sia su scaffale. N.E.R.O arriva anche su Switch Una toccante storia d’amore e ...

Crash Bandicoot Nsane Trilogy recensione Nintendo Switch - il marsupiale torna sulla scena un anno dopo : Di prodotti iconici l'universo Playstation ne ha sfornati numerosi nel corso del tempo, sebbene uno di quelli maggiormente riconoscibili - nonché uno dei primi a palesarsi e a imporsi sulla scena videoludica – sia senza ombra di dubbio Crash Bandicoot. Il particolarissimo personaggio partorito dal genio dei ragazzi di Naughty Dog conquistò da subito l'utenza Sony nel lontano 1996, con gli anni successivi che hanno permesso ai giocatori di ...

Nintendo Switch - 1000 titoli venduti / Primato raggiunto dopo due anni dalla sua uscita : Nintendo Switch, 1000 titoli venduti: Primato raggiunto dopo due anni dalla sua uscita nei negozi. Le statistiche sono state pubblicate da Perfectly Nintendo e fanno riflettere.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 22:05:00 GMT)

Panic Button : per Nintendo Switch "ci sono una tonnellata di giochi in arrivo" : Panic Button ha rivelato di essere al lavoro e di avere più di una sorpresa in serbo per i giocatori di Nintendo Switch, riporta VG247.Come possiamo infatti vedere la casa di sviluppo che ha realizzato i porting di Doom e Wolfenstein II per Nintendo Switch ha dichiarato che vi sono una "tonnellata" di giochi in arrivo per la console ibrida di Nintendo.Buone notizie dunque per gli appassionati, conosciamo infatti tutti l'abilità di questi ...

Galak-Z GRATIS sull’eShop della Nintendo Switch - iOS e Android : Galak-Z a partire da oggi è ufficialmente disponibile su Nintendo Switch, iOS e Android GRATUITAMENTE in due differenti versioni, a seconda del dispositivo ma entrambe GRATIS. Galak-Z debutta GRATIS su Swich, Android e iOS Vivi combattimenti spettacolari nello spazio dall’abitacolo di una sfolgorante astronave o di un gigantesco Mecha! Lotta contro i pirati spaziali, spiaccica insetti giganti, sfida bot oscuri e ...

Secondo Panic Button il pieno potenziale di Nintendo Switch non è stato ancora sfruttato : Più di ogni altra compagnia, Panic Button ha dimostrato ciò di cui lo Switch è veramente capace: nell'ultimo anno hanno già portato sulla console di Nintendo Wolfenstein 2: The New Colossus e DOOM, due giochi AAA della generazione attuale e due vetrine grafiche realizzate per PS4, Xbox One e PC, e, a quanto pare, i due titoli fanno la loro bella figura sull'ibrida.Attualmente, Panic Button sta lavorando allo sviluppo di Warframe per Nintendo ...

Hollow Knight : il gioco si aggiorna su Nintendo Switch con una nuova patch : Hollow Knight non è giunto su Nintendo Switch da molto che già si aggiorna con una nuova patch, riporta Destructoid.Come possiamo vedere il nuovo aggiornamento è la v1345 ed andrà a sistemare una serie di bug scovati fino a oggi.L'aggiornamento introduce inoltre anche il controller rebinding, funzione tanto attesa dagli appassionati assieme all'uscita del pacchetto Gods & Glory.Read more…

Fortnite : su Nintendo Switch è introdotta la mira assistita con il giroscopio : Anche Fortnite su Nintendo Switch si appresta ad accogliere la quinta stagione, e quest'oggi il gioco ha riservato una piccola sorpresa per tutti i giocatori sulla console ibrida della grande N, riporta Gamingbolt.Ebbene come possiamo vedere la versione Switch del gioco ha introdotto un sistema di mira assistita che sfrutta il giroscopio. Si tratta sicuramente di un'implementazione gradita per i giocatori, soprattutto considerando che si tratta ...

Gli sviluppatori di Yakuza vorrebbero portare la serie su più piattaforme - ma Nintendo Switch non sarebbe quella ideale : Il franchise di Yakuza, a parte Yakuza 1 & 2 su Wii U di alcuni anni fa, non ha visto l'approdo di altri giochi della serie sulle console di Nintendo.Di recente, il sito francese Gameblog ha parlato con il produttore di Yakuza Daisuke Sato. A Sato è stato chiesto se esiste la possibilità che la serie possa prima o poi arrivare su altri sistemi, come Nintendo Switch (e Xbox One). Sato ha risposto facendo capire che difficilmente la serie ...

Nintendo punta a pubblicare su Switch circa 30 giochi indie in futuro : Durante il General Meeting of Shareholders di quest'anno Nintendo ha parlato dei titoli indie, sembra infatti che in futuro la compagnia avrà un occhio di riguardo verso questa categoria di giochi.Come riporta Nintendo Everything hanno preso parte alla discussione l'Ex Presidente Tatsumi Kimishima, il director / managing officer Shinya Takahashi, ed il senior executive officer Susumu Tanaka:"Offrire forti titoli first party continuerà ad essere ...

The Lion’s Song disponibile da oggi su Nintendo Switch : Lo sviluppatore austriaco indipendente Mipumi Games è lieto di annunciare che da oggi è disponibile su Nintendo Switch la sua pluri-premiata serie narrativa di avventura The Lion’s Song. L’edizione completa con tutti e quattro gli episodi può essere scaricata nel Nintendo eShop al prezzo di € 9,99. The Lion’s Song arriva oggi su Switch Ambientato in Austria agli inizi del 20° ...