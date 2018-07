Niccolò Fabi | Ho trasformato il dolore per la morte di mia figlia Lulù in amore

huffingtonpost

(Di martedì 24 luglio 2018) "La verità è che siamo un Paese di esseri umani con grandi entusiasmi, generosità, slanci. Un Paese sentimentale, che dà grandi prove di collettività nelle emergenze. Ma di fatto siamo solisti, non orchestre, imbrigliati fra i tanti cavilli burocratici". Il 3 luglio 2010, a 22 mesi, ladi Niccolò, muore per una meningite fulminante all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. In sua memoria il cantante ha deciso di organizzare, insieme alla compagna Shirin Amini, un concerto con fini benefici, intitolato "Parole di Lulù". Con quello stesso nome è nata una Fondazione, che supporta e promuove progetti legati al mondo dell'infanzia.In otto anni di attività, sono stati raccolti 250 mila euro in donazioni, grazie ai quali hanno preso il via diversi progetti. In attesa di festeggiare il primo settembre ...