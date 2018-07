: In Nicaragua la repressione di Ortega ora punta direttamente alla chiesa - silviojbaez : In Nicaragua la repressione di Ortega ora punta direttamente alla chiesa - silviojbaez : L’Organizzazione degli stati Americani condanna Ortega per la repressione in Nicaragua - silviojbaez : Nicaragua: Ortega ai vescovi, “golpisti, non mediatori”. Mons. Báez, “soffriamo accanto alla gente”. Fonti Sir: a M… -

Il presidente sandinista del Nicarague, Daniel, non ha intenzione di dimettersi come chiedono i manifestanti che non fermano le proteste antigovernativa nonostante la repressione. Il "mandato elettorale si concluderà con le elezioni del 2021" quando si andrà a votare, ha dettoin un' intervista a Fox News. Anticipare le elezioni, come chiede l'opposizione, "creerebbe instabilità -ha detto- insicurezza e peggiorerebbe le cose". Dall' inizio della repressione governativa, il 18/4 u.s. ci sono stati 350 morti.(Di martedì 24 luglio 2018)