Nibali | l’ultima pazza idea dello Squalo | puntare tutto sul Tour de France 2019 con un

sportfair

: @mante Ma parli di quel che sa mantellini. Si informi. al tour succedono incidenti con i veicoli Dell organizzazion… - AlviseRizzi : @mante Ma parli di quel che sa mantellini. Si informi. al tour succedono incidenti con i veicoli Dell organizzazion… - 757f44d966c84b5 : Dispiace per Nibali ma cose assurde che danneggiano un corridore a volte costringendolo al ritiro nn è stata ieri… - cristiandalbo94 : RT @cristiandalbo94: #Nibali proporrei 3 cose da cose da fare agli organizzatori la prima e quella vietare i fumogeni e la seconda era que… -

(Di martedì 24 luglio 2018)e l’ultimaper ildecon un Team Bahrain-Merida sempre più forte Vincenzoè estremamente rammaricato per l’occasione persa aldedove s’è dovuto ritirare dopo la frattura della decima vertebra toracica rimediata a 4 chilometri dall’arrivo dell’Alpe d’Huez dov’era lanciatissimo verso uno storico successo di tappa sulle orme di Marco Pantani, e a maggior ragione cresce l’amarezza visto quello che sta succedendo sul percorso delin questa terza settimana con loche era l’unico a poter attaccare il Team Sky per la vittoria della maglia gialla a Parigi.aveva preparato tutta la stagione per questode, mentre davanti a lui in classifica generale (a distanza molto ravvicinata) c’erano soltanto Geraint Thomas (un’incognita la sua tenuta ...