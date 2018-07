Neymar | show nel futsal | dribbla tutti in Brasile | il gol è pazzesco

Buffon-Psg - presentazione in grande stile : show… alla Neymar : Buffon-Psg , si avvicina il grande evento della presentazione dell’ex portiere della Juventus, il numero uno adesso pronto a vincere anche in Francia con l’intenzione di tentare l’assalto alla Champions League. Un contratto di un anno, con opzione per quello successivo, è pronto per il 40enne di Carrara, che guadagnerà 4 milioni netti a stagione, Parigi si sta preparando all’arrivo del campione azzurro. L’arrivo di Buffon ...

VIDEO Neymar spaziale - che gol in Brasile-Messico : tacco per Willian e poi insacca sotto porta! Show agli ottavi di finale : Neymar ha segnato il gol dell’1-0 in Brasile-Messico, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. La stella dei verdeoro ha preso palla al limite dell’area, ha spiazzato la difesa avversaria con un tacco liberando Willian che è entrato in area, ha rimesso il pallone in mezzo e Neymar ha insaccato. Di seguito il VIDEO del gol di Neymar in Brasile-Messico. Foto: Ricardo Shutterstock Clicca qui per mettere “Mi piace” ...