New York | violenta contrazione per Sotheby' s

New York : in rally Eli Lilly : Grande giornata per Eli Lilly , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,17%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

In evidenza Pioneer Natural Resources sul listino di New York : Ottima performance per Pioneer Natural Resources , che scambia in rialzo del 3,39%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Pioneer Natural Resources ...

Crolla a New York Callaway Golf : In forte ribasso la società che produce attrezzature da Golf , che mostra un disastroso -2,02%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Callaway ...

Abercrombie & Fitch - quotazioni in picchiata a New York : Retrocede molto la società americana dell'abbigliamento giovanile , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,11%. Lo scenario su base settimanale di Abercrombie & Fitch rileva un ...

Pesante sul mercato di New York Zions Bancorporation : In forte ribasso Zions Bancorporation , che mostra un disastroso -3,16%. L'andamento di Zions Bancorporation nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

New York : al centro degli acquisti Avery Dennison : Brillante rialzo per Avery Dennison , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,29%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avery ...

Il New York Daily News - uno dei più popolari quotidiani statunitensi - licenzierà la metà dei suoi giornalisti : Il New York Daily News, uno dei più popolari quotidiani statunitensi, licenzierà la metà dei suoi giornalisti. La notizia è stata data oggi con una email ai dipendenti da parte della società che possiede il giornale, Tronc. Dopo i tagli, The post Il New York Daily News, uno dei più popolari quotidiani statunitensi, licenzierà la metà dei suoi giornalisti appeared first on Il Post.

New York : rally per Alcoa : Effervescente il colosso dell'alluminio , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,48%. Lo scenario su base settimanale di Alcoa rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

New York : i venditori si accaniscono su Xylem Inc New : Aggressivo avvitamento per Xylem Inc New , che tratta in perdita del 2,53% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Xylem Inc New è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale ...

New York : su di giri Patterson Companies : Brilla Patterson Companies , che passa di mano con un aumento del 2,88%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Patterson Companies più ...

Albemarle : giornata nera in Borsa a New York : Ribasso scomposto per Albemarle , che esibisce una perdita secca del 3,37% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un ...

Stabile la Borsa di New York : Scambiano sulla parità gli indici statunitensi dopo un avvio debole e condizionato dalle dure parole espresse dal presidente americano Trump verso il leader iraniano Rouhani , che vanno ad aggiungere ...

New York : in acquisto Bed Bath & Beyond : Protagonista la catena retail americana , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,88%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

New York : amplia il rialzo Endo International : Effervescente Endo International , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,77%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endo International evidenzia un andamento più ...