Netflix apre sede per la produzione di contenuti in Europa

Guillermo Del Toro apre a Netflix nel segno dell’horror. Arriva 10 After Midnight : Guglielmo Del Toro sta per lavorare con Netflix alla realizzazione di una serie tv horror dal titolo 10 After Midnight e pare che il progetto sia stato creato proprio da lui, che sarà quindi impegnato non solo dietro la macchina da presa (per alcuni episodi), ma anche come produttore esecutivo a cui spetterà, tra le altre cose, la scelta della squadra di sceneggiatori e registi che lo affiancheranno. Al momento non si sa molto, se non che si ...