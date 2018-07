Nessun italiano ai vertici Fca?Un' assenza che pesa solo a Romiti

Romiti : "Nessun italiano - profonda amarezza per le nomine di Fca" : Cesare Romiti non ha dimenticato la Fiat, dove ha lavorato per molti anni, ricoprendo anche il ruolo di presidente, dal 1996 al 1998, dopo Gianni Agnelli. Come lui stesso raccontò alcuni anni fa in ...

Scherma - Mondiali 2018 : la spada maschile azzurra delude. Nessun italiano agli ottavi : Sedicesimi di finale fatali agli spadisti azzurri ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Purtroppo Nessuno dei quattro italiani è riuscito a raggiungere almeno gli ottavi, finendo con largo anticipo il loro cammino nella rassegna iridata. Neanche la fortuna ha supportato gli azzurri, visto che i tre presenti al secondo turno sono stati eliminati tutti per una sola stoccata. Il campione in carica Paolo Pizzo ritornava in pedana ...

Migranti - Open Arms : “Nessuna denuncia contro il governo italiano” : Migranti, Open Arms: “Nessuna denuncia contro il governo italiano” Migranti, Open Arms: “Nessuna denuncia contro il governo italiano” Continua a leggere L'articolo Migranti, Open Arms: “Nessuna denuncia contro il governo italiano” proviene da NewsGo.

Open Arms : Nessuna denuncia contro il governo italiano e la sua Guardia Costiera : Proactiva Open Arms non ha presentato alcuna denuncia contro il governo italiano e la sua Guardia Costiera. Ad affermarlo è la stessa Ong spagnola a correzione di quanto riportato ieri in occasione della conferenza stampa fatta successivamente all'approdo della nave al porto di Palma di Maiorca con a bordo la migrante salvata dal naufragio del Mediterraneo e dei corpi di un'altra donna e del suo bambino. ...

Laura Boldrini attacca Salvini/ “Bullo - indegno - anti-italiano - Nessuno gli dà retta - spero che ai suoi figli… : Laura Boldrini attacca Salvini: “Bullo, indegno, anti-italiano, nessuno gli dà retta, spero che ai suoi figli non succeda quello che lui sta riservando a tanti bambini"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 09:31:00 GMT)

Tennis - Ranking ATP (2 luglio) : Nessuna variazione nella top10 - Fabio Fognini n.1 italiano - Cecchinato guadagna posizioni : Siamo a poche ore dall’inizio del terzo Slam della stagione, ovvero Wimbledon, e non ci sono cambiamenti al vertice del Ranking ATP nella settimana che ha preceduto i Championships. In vetta c’è sempre lo spagnolo Rafael Nadal, tornato sul trono due settimane fa (la 179esima complessiva), dopo l’inattesa sconfitta dello svizzero Roger Federer nella finale di Halle (Germania) contro il croato Borna Coric. L’elvetico è in ...

Canoa velocità - Giochi del Mediterraneo 2018 : due medaglie di legno per gli azzurri - Nessun podio italiano : Non ha portato benefici al medagliere italiano dei Giochi del Mediterraneo la Canoa velocità: nelle finali odierne due quarti posti sono stati i migliori risultati degli azzurri. Negli altri tre atti conclusivi sono arrivati un quinto, un sesto, ed un ottavo posto per gli atleti italiani impegnati, che non hanno colto podi. Nel K1 200 metri maschile Manfredi Rizza si è classificato quarto in 34″912 nella gara vinta dall’iberico ...

Esami di Maturità 2018 - le tracce d’Italiano della prima prova non hanno risparmiato Nessuno : di Isabella Pedicini* Se è vero che gli Esami non finiscono mai, è vero anche che da qualche parte essi dovranno pur cominciare e il punto di partenza è, senza dubbio, l’esame per antonomasia: l’Esame di Stato. Più precisamente, a dare il via alle verifiche che ci accompagneranno per tutta la vita, è la prima delle tre prove scritte, identica da Nord a Sud, in tutti gli istituti superiori, per tutte le studentesse e gli studenti della penisola: ...

Napoli - escalation incredibile in 10 anni : il grande miracolo del presidente De Laurentiis - balzo nel Ranking Uefa - Nessun club italiano è cresciuto così tanto : Una crescita impressionante per una della più importanti realtà del calcio italiano e non solo. Stiamo parlando del Napoli del presidente De Laurentiis, il numero uno azzurro è stato protagonista di un grande miracolo, quello di portare il Napoli ad alti livelli, anzi altissimi, dall’incubo della Serie C fino a lottare per lo scudetto ed essere protagonista in Champions League. Il Napoli è il club italiano che è cresciuto di più nella ...