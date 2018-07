NBA | Kevin Love rinnova con i Cavaliers

Mercato NBA - Kevin Love rimane ai Cleveland Cavs : estensione di contratto da 120 milioni in 4 anni : Per una superstar che se ne va, c'è un All-Star che rimane: come riportato da ESPN, Kevin Love ha raggiunto un accordo con i Cleveland Cavaliers per estendere il suo contratto fino al 2023 per 120 ...

NBA - Kevin Durant ci ricasca : lite e offese su Instagram a un tifoso : Il rapporto tra Kevin Durant e il mondo dei social network continua a essere molto conflittuale, nonostante negli ultimi due anni il n°35 degli Warriors sia riuscito a togliersi un bel po' di ...

Mercato NBA - Cavs 'feriti ma grati' a LeBron James - Kevin Love non si muove : ... altrimenti andrà ad Atlanta come da accordi per lo scambio di Korver, e per questo potrebbero avere tutti gli incentivi del mondo a "tankare" nel caso in cui la squadra non si rivelasse competitiva ...

Mercato NBA - i New York Knicks hanno un obiettivo : Kevin Durant nel 2019 : ... ma a New York non è mai stato un problema pensare di essere meglio di qualsiasi altra destinazione negli Stati Uniti " o nel mondo intero, se è per quello.

Mercato NBA – Cavs - nessuno è più certo del posto : si ascoltano offerte anche per Kevin Love : Terremoto in casa Cleveland Cavaliers dopo l’addio di LeBron James: il gm dei Cavs, Koby Altman, pronto ad ascoltare offerte anche per Kevin Love L’addio di LeBron James ai Cleveland Cavaliers ha messo in moto la macchina del Mercato NBA. Diversi giocatori hanno raggiunto il ‘Re’ nella nuova destinazione ai Los Angeles Lakers, gli Warriors si sono tutelati firmando Cousins e le altre squadre sondano Mercato e free ...

Mercato NBA - LeBron James ha contattato Kevin Durant per andare ai Lakers con lui? : La suggestione arriva da Stephen A. Smith Durante First Take e le sue parole hanno già ricevuto alcune smentite da parte di altri reporter. Il sentore però è che la fibrillazione in queste ultime ore ...

NBA - James Harden - LeBron James e Kevin Durant : quante nomination agli ESPYS : ... ma nelle ultime ore sono già state rese note la maggior parte delle candidature agli ESPYS; i premi stagionali consegnati da ESPN e uno dei riconoscimenti più ambiti nel mondo sportivo americano. ...

Kevin Durant nel mirino dei Cleveland… Browns! Dall’NFL arrivano critiche pesanti : “hai distrutto l’NBA” : Kevin Durant ha attirato le antipatie dei Cleveland… Browns: Myles Garrett, defensive end della franchigia dell’Ohio, ha criticato pesantemente la scelta di KD di unirsi agli Warriors Dopo essersi attirato le ‘antipatie’ dei cestisti dei Cleveland Cavaliers, battuti nelle Finals NBA a suon di grandi prestazioni, Kevin Durant è finito anche nel mirino della franchigia NFL della città. Il giocatore dei Clveland Browns, ...

NBA - Kevin Durant e Jeff Green - gli ultimi Supersonics : da Seattle - e dal Maryland - alle finali NBA : "Sai di avere qualcuno con cui parlare, che ti capisce, un amico con cui puoi affrontare tutte le difficoltà quotidiane che il mondo NBA porta con sé, soprattutto all'inizio". Con il recente ritiro ...

NBA – Kevin Durant - che stoccata a LeBron James : “facile essere il migliore fra gli scarsi” : Kevin Durant ha rilasciato delle dichiarazioni pungenti nei confronti di LeBron James, il migliore sì, ma fra compagni non all’altezza Nonostante le Finals NBA sia state messe in archivio, l’MVP Kevin Durant riesce ancora a far parlare di sè. L’uomo in più dei Golden State Warriors ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto velenose all’indirizzo di LeBron James: “penso sia facile essere grandi, essere il miglior ...

Mercato NBA – Rivoluzione Cavs? Dopo LeBron James va via anche Kevin Love : nessuno è sicuro di restare : I Cavs saranno protagonisti, nel bene e nel male, del prossimo Mercato NBA: Dopo l’addio di LeBron James, anche Kevin Love potrebbe fare le valigie Concluse le Finals NBA, purtroppo non ne la maniera che in Ohio si sarebbero augurati, i Cleveland Cavaliers devono fare i conti con il prossimo Mercato NBA. La questione principlae è il futuro di LeBron James che, nonostante il diretto interessato non si sia ancora espresso in maniera chiara, ...