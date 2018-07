Nato : sui migranti ok approccio governo : 13.02 "Il governo italiano ha approcciato il fenomeno dell'immigrazione in modo onnicomprensivo e ciò permetterà di intervenire e risolvere i vari aspetti del problema". Lo ha detto il capo di Stato maggiore del comando Nato di Napoli ufficiale Ue,gen.Luciano Portolano "Il governo sta facendo sforzi incredibili per coinvolgere tutti i soggetti che prendono parte con vari ruoli. Sarebbe ipotizzabile un'operzione coordibata della Nato nel ...

Grey’s ANatomy 15 ricomincia dal matrimonio di Alex e Jo - prime anticipazioni sui nuovi episodi : Grey's Anatomy 15 riparte a settembre su ABC con la première della nuova stagione, che ricomincerà dal punto in cui si è interrotto l'ultimo finale con doppio matrimonio a sorpresa. Ad anticipare qualche dettaglio sul primo episodio di Grey's Anatomy 15 è Camilla Luddington, l'interprete della specializzanda Jo Wilson che finalmente ha potuto sposare, dopo mille drammi e diverse peripezie anche nel giorno delle nozze, l'amato chirurgo ...

Francesca Barra : "Chi ci critica sui social lo fa perché vorrebbe essere noi. Per Claudio ho abbandoNato il lavoro" : Francesca Barra è emozionata e felice. E in una lunga intervista a il Corriere della Sera racconta il "giorno" prima delle nozze con Claudio Santamaria, suo amore d'infanzia, ritrovato dopo lunghi anni di distanza, un matrimonio fallito a testa e 4 figli, 3 per lei, una per lui."Claudio è stato il mio primo lento, avevo 11 anni"I due si erano già sposati a Las Vegas dopo soli 8 mesi di frequentazione, ma hanno voluto farlo ...

CondanNato per pedofilia - pastore 45enne esce dal carcere e viene ammazzato. La sua giovane vittima si suicidò : Condannato per pedofilia e fuori dal carcere per un permesso premio da pochi giorni, l'ex pastore Giuseppe Matarazzo è stato ucciso ieri sera in contrada Selva a Frasso Telesino...

CondanNato per pedofilia - pastore 45enne esce dal carcere e viene ammazzato. La sua giovane vittima si suicidò : Condannato per pedofilia e fuori dal carcere per un permesso premio da pochi giorni, l'ex pastore Giuseppe Matarazzo è stato ucciso ieri sera in contrada Selva a Frasso Telesino, Benevento,, nella ...

Griezmann Pallone d’Oro sui media : è il più menzioNato dei Mondiali : Antoine Griezmann, fuoriclasse della Francia campione del mondo, è il giocatore di Russia 2018 maggiormente nominato dai media L'articolo Griezmann Pallone d’Oro sui media: è il più menzionato dei Mondiali è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Palermo : spara e ferisce ex moglie - suicida pensioNato finito ai domiciliari : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Si è suicidato l'uomo di 72 anni che la scorsa settimana al culmine di una lita ha sparato all'ex moglie, ferendola a una gamba, a Godrano, nel Palermitano. Il pensionato che si trovava ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio si è tolto la vita gettandosi dal t

Palermo : spara e ferisce ex moglie - suicida pensioNato finito ai domiciliari : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Si è suicidato l’uomo di 72 anni che la scorsa settimana al culmine di una lita ha sparato all’ex moglie, ferendola a una gamba, a Godrano, nel Palermitano. Il pensionato che si trovava ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio si è tolto la vita gettandosi dal tetto della sua abitazione. Un volo che non gli ha lasciato scampo. A fare la macabra scoperta ieri sera è stato il fratello ...

Palermo : spara e ferisce ex moglie - suicida pensioNato finito ai domiciliari : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Si è suicidato l’uomo di 72 anni che la scorsa settimana al culmine di una lita ha sparato all’ex moglie, ferendola a una gamba, a Godrano, nel Palermitano. Il pensionato che si trovava ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio si è tolto la vita gettandosi dal tetto della sua abitazione. Un volo che non gli ha lasciato scampo. A fare la macabra scoperta ieri sera è stato il ...

Bikini - il più gettoNato dalle vip/ Foto - da Alessia Marcuzzi a Federica Paniccucci : tutti pazzi sui social : Da Federica Panicucci ad Alessia Marcuzzi, le conduttrici nostrane si mostrano sui social in Bikini e fanno impazzire la rete. Colori e modelli dei costumi scelti dalle star (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 13:48:00 GMT)

Carlo Sama : «Il suicidio di mio cogNato Raul Gardini? Un sacrilegio. Ora coltivo soia in Sudamerica» : Il mondo era il nostro giardino di casa. Fosse ancora vivo, oggi costringerebbe l'Italia a ridiscutere Maastricht, le quote, tutto». Perché a 60 anni si uccise? «Non certo per disonore: non aveva ...

Messaggi e foto di nudo all'ex allieva 13enne sui social : prof condanNato - non insegnerà più : E' stato condannato a due anni di reclusione un professore di scuola media accusato di aver adescato una sua ex studentessa di 13 anni, appena passata alle superiori. L'uomo le scriveva usando WhatsApp e Facebook...

Usa - SeNato approva mozione che ammonisce Trump sui dazi : Usa, Senato approva mozione che ammonisce Trump sui dazi Usa, Senato approva mozione che ammonisce Trump sui dazi Continua a leggere L'articolo Usa, Senato approva mozione che ammonisce Trump sui dazi proviene da NewsGo.

Trump al vertice della Nato prova a ricomporre con la Merkel. Ma sui soldi sarà scontro : Prima attacca la Germania, rinfacciandole di fare affari con Putin sul gas. Poi l'incontra e sottolinea gli ottimi rapporti tra i due paesi, freNato però dalla stessa cancelliera. Agli alleati chiede ...