Napoli - turista inglese stuprata più volte : anche dal suo soccorritore : Napoli , turista inglese stuprata più volte : anche dal suo soccorritore La violenza risalirebbe a marzo. Vittima una 18enne, che ha raccontato di essere stata violentata prima da due ragazzi in un’auto, poi da un terzo che si era offerto di aiutarla. Gli accusati: rapporti erano consenzienti Parole chiave: ...

Napoli - arrestati gli scippatori della Circum : avevano rubato portafogli a turista tedesco : Nella mattinata di ieri agenti della Polfer hanno arrestato Domenico Pierozzi, 42 anni, e Sergio Martino, 49 anni, per borseggio ai danni di un turista tedesco sui binari della Circum vesuviana. I due ...

Napoli - i falchi fermano lo scippatore di un Rolex ai danni di una turista tedesca : Lunedi scorso, gli agenti della Polizia di Stato della IV sezione Criminalità diffusa ' falchi ' della Squadra Mobile hanno sottoposto a fermo di indiziato, convalidato in data odierna, S.S.E., 29enne ...

Sorrento - turista inglese drogata violentata in hotel a Meta/ Napoli - ultime notizie : arrestati 5 dipendenti : Nel 2016 una turista inglese residente in un albergo di Sorrento aveva subito uno stupro di branco da parte di 5 persone che solo ora dopo due anni di accurate indagini sono state fermate(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:10:00 GMT)