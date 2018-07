Napoli | tour de force a Dimaro | Anna Trieste tra i tifosi | Live

Calcutta ha annunciato un tour invernale con date a Milano - Napoli e Roma : Il cantautore Calcutta , pseudonimo di Edoardo D’Erme, ha annunciato il suo primo importante tour in carriera: si terrà fra gennaio e febbraio 2019 e passerà da città come Milano e Roma . Ieri ha tenuto il suo ultimo concerto del 2018 The post Calcutta ha annunciato un tour invernale con date a Milano , Napoli e Roma appeared first on Il Post.

L’estate in tour di Benji e Fede - concerti al via da Napoli : ultimi biglietti - ingressi e restrizioni : Il tour di Benji e Fede è pronto per la partenza. Il duo modenese è sul punto di tornare sul palco per il supporto di Siamo solo noise, album che hanno rilasciato nel mese di marzo e che ha rappresentato il seguito naturale del grande successo di Zeropositivo. Già annunciate due grandi date nei palasport, in programma per il mese di novembre, che hanno ufficializzato durante la loro ultima partecipazione ai Wind Music Awards all'Arena di ...