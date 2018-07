Napoli | De Laurentiis | ' Ho rifiutato 100 milioni per Koulibaly'

Sarri su De Laurentiis / Il tecnico del Chelsea : "Non parlo più di lui e non voglio calciatori del Napoli" : Sarri su De Laurentiis, il tecnico del Chelsea chiude ogni rapporto con il suo ex Presidente al Napoli ribadendo che non ha volontà di parlare ancora di lui e dei calciatori azzurri.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 21:49:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : 'Chiesa forse tra un anno. Trattativa con il Psg per Mertens e Cavani? Falso' : Il presidente degli azzurri non si limita a parlare del possibile arrivo del colombiano, ma analizza in esclusiva ai microfoni di Sky Sport tutto il mercato della squadra vice campione d'Italia, ...

Napoli - è ancora De Laurentiis show : le ultime su Cavani e non solo… : Napoli, Aurelio De Laurentiis è tornato ad affrontare l’argomento Cavani, uno dei suoi pupilli recentemente accostato al club partenopeo Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è tornato a parlare di calciomercato. “Un giocatore che mi piace è Rodrigo – ha dichiarato il presidente a radio Kiss Kiss – un profilo che rientra nelle nostre strategie. Ma da qui a dire che lo prenderemo ne passa. Come ho spiegato ...

Napoli - De Laurentiis ha bocciato André Silva : Il Corriere dello Sport insiste facendo il nome di Cavani . Il Matador è in vacanza in Uruguay, ma si dice che sia molto stuzzicato dall'idea di poter ritornare al Napoli . Tuttavia le intenzioni non bastano, bisogna ...

DIRETTA/ Napoli Carpi streaming video e tv : le mosse di De Laurentiis. Probabili formazioni e orario : DIRETTA Napoli Carpi, streaming video e tv: Probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole tra i partenopei e gli emiliani, ancora nel campionato di Serie B(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 20:00:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis fa il punto sul mercato : “Prendere Ochoa? Non so, Giuntoli non mi ha informato, ma non sarebbe male”. Lo ha detto Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, facendo il punto sul mercato azzurro in un’intervista a Radio Kiss Kiss. “Non abbiamo chiuso per Arias – ha spiegato il patron – ma è nella nostra lista insieme con altri cinque che stiamo trattando e valutando, non c’è nulla di ancora definito. Darmian? A chi non ...

Napoli - De Laurentiis : “Cavani? Psg vuole 58 milioni” : “Che Cavani venga a Napoli è impossibile perché leggo che il Psg lo valuta 58 milioni, io l’ho venduto a loro a 63. Loro così vorrebbero astutamente recuperare quei soldi, ma io non glieli farei mai recuperare”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Radio Kiss Kiss nel suo quotidiano appuntamento da Dimaro. “Cari tifosi smettete di dire Cavani, Cavani. Qua a Dimaro ci sono giocatori che ...

