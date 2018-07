Napoli | Arias è sempre più vicino ma a destra spunta anche Montoya

Arias a un passo dal Napoli : le cifre - blindati Hysaj e Zielinski : Intanto il club del presidente De Laurentiis è al lavoro per blindare un altro terzino destro, l'albanese Hysaj e il centrocampista polacco Zielinski : sempre secondo la Gazzetta dello Sport , per ...

Napoli - fatta per Arias : manca solo l'annuncio : Come si apprende dal Corriere dello Sport, il prossimo colpo del Napoli sarà Santiago Arias . Il colombiano andrà a completare la fascia destra alle spalle di Elseid Hysaj . L'accordo dovrebbe essere formalizzato a breve. Il PSV ...

ARIAS AL Napoli / Ultime notizie - affare fatto : Ghoulam destinato a partire? : ARIAS al NAPOLI , Ultime notizie . affare fatto : gli azzurri beffano la Juventus per il terzino colombiano del Psv Eindhoven. Firma per 11.5 milioni di euro, scartati Sabaly e Lainer.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:22:00 GMT)

Defrel-Samp - affare in chiusura. Napoli : scatto per Arias - ma il Psv prende tempo : Il Napoli si avvicina a Santiago Arias , terzino colombiano del Psv Eindhoven . I contatti proseguono e si intensificano per trovare l'intesa ma, considerando anche l'interesse di altri club, serve ...