Nannicini al Pd | “Torniamo sulla terra e smettiamola di inseguire DI Maio”

ilfoglio

(Di martedì 24 luglio 2018) Roma. “Stare nella segreteria unitaria di un partito che fa notizia solo per le sue divisioni è un po’ come fare il donatore del sangue non per l’Avis ma per Dracula. Non è sempre il massimo”. Tommaso, neo responsabile progetto del Pd, è molto arrabbiato per come il suo partito si sta face