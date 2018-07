Mycoplasma genitalium | il superbatterio che spaventa i medici

dilei

(Di martedì 24 luglio 2018) Un “” tanto piccolo quanto pericoloso, che si trasmette attraverso i rapporti sessuali. Si chiama, ed è appunto un batterio minuscolo cheper la sua capacità di resistenza agli antibiotici. L’allarme arriva dall’Associazione britannica per la salute sessuale e l’Hiv, preoccupata per la diffusione di questo batterio appartenente al genere. I ricercatori hanno riscontrato infatti un tasso di incidenza in costante ascesa nel Regno Unito. Ilsupera addirittura gonorrea e clamidia, due tra le malattie sessuali oggi più diffuse. Per individuare e contrastare questo batterio, la British Association for Sexual health and Hiv ha pubblicato delle linee guida per ispecializzati e per informare la popolazione. Secondo le stime sta colpendo l’1-2% dei britannici, ma il ...