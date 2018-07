Multa UE non scalfisce Google | utili sorprendono e titolo punta a nuovi record

Google supera attese nonostante Multa : Google ha chiuso il secondo trimestre sopra le attese nonostante la maxi multa europea da 5 miliardi di dollari. Escludendo l'impatto della sanzion...

Non costruisce la moschea : 3mila euro di Multa al sindaco : Tremila euro di multa al sindaco per essersi opposto alla costruzione di una moschea nella sua città. Cyril Nauth, Rassemblement National, ex Fronte Nazionale,, sindaco di Mantes-la-Ville cittadina ...

Trump rompe l'ennesimo protocollo e attacca anche la Fed. Sulla Multa a Google non perde l'occasione per fare propaganda anti-Ue : Trump, ancora una volta, punta il dito contro un'importante istituzione americana. Questa volta il suo bersaglio è la Fed, la banca centrale americana, 'colpevole' di aver alzato i tassi d'interesse. Una decisione, questa, di cui il presidente si è detto "non contento". In un'intervista alla Cnbc, di cui sono stati diffusi alcuni estratti, Trump ha spiegato che, a suo parere, i tassi di interesse alti mettono gli Stati Uniti in una ...

Maxi-Multa a Google - Trump : «L’Ue approfitta degli Usa - ma non per molto» Il ricorso di Big G|Sanzioni miliardarie : Il presidente americano interviene e si scaglia contro la decisione della Commissione europea di sanzionare Mountain View per 4,3 miliardi di euro

Lago di Garda - fugge in Bmw per non pagare la Multa : turista investe la vigilessa : L'uomo, in auto insieme alla moglie, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e oltraggio. Il giorno dopo è tornato a pagare il dovuto, scusandosi

Firenze - il sindaco Nardella porta il Pd in tribunale : non paga la Multa per gli stand troppo grandi alla Festa dell’Unità : Si vedranno presto in tribunale: da una parte il Comune di Firenze guidato dal renzianissimo Dario Nardella, dall’altra il Pd locale di cui il sindaco, la giunta e la maggioranza del consiglio comunale fanno parte. L’oggetto del contendere è la Festa dell’Unità del 2017 che fu organizzata al parco delle Cascine. Nei mesi scorsi, infatti, il Pd comunale si è visto recapitare da Palazzo Vecchio una richiesta di pagamento aggiuntivo di 125mila euro ...

Serie A - al Frosinone Multa e due gare a porte chiuse : Il ritorno in Serie A del Frosinone si fa dolceamaro. La Corte Sportiva d'Appello ha rigettato il ricorso dei ciociari contro l'ammenda di 25 mila euro e l'obbligo di disputare 2 partite a porte ...

Vigevano : Multa da 160 euro a chi non lava la pipì del cane : Proposta per cambiare il regolamento comunale: sarà obbligatorio portarsi nella passeggiata serale o mattutina con l'amato quadrupede, oltre al sacchettino, anche una bottiglietta di acqua per ripulire dove ha sporcato

Respinto il ricorso del Frosinone : Multa e due partite a porte chiuse in campo neutro : La prima Sezione della Corte Sportiva D'Appello Nazionale presieduta da Piero Sandulli ha rigettato il ricorso del Frosinone avverso le sanzioni dell'ammenda di 25mila euro e l'obbligo di disputare 2 ...

TAR non sospende Multa Antitrust su Wind Tre per fibra ottica : Teleborsa, - Antitrust:Tar,no sospesa multa 4,2 mln Wind per fibra ottica Per Autorità pratica commerciale scorretta per le informazioni ROMA Il TAR ha deciso che non ci sarà alcuna sospensione della ...

Riceve Multa stradale ma non la paga - automobilista si sente in colpa e rimedia 44 anni dopo : L'uomo ha inviato i soldi della multa con il verbale dell'epoca, un piccolo extra e una lettera di scuse al dipartimento di polizia senza però rivelare la sua vera identità.Continua a leggere