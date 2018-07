Mourinho | ' Pogba al top in Russia | ore deve fare bene qui'

Mourinho : 'Non ho sentito Pogba durante il Mondiale' : Ho mandato un bel messaggio prima della Coppa del Mondo e nel corso del torneo non ho più disturbato nessuno. Avevano bisogno di concentrarsi per la loro nazionale'.

Mourinho : 'Pogba? Spero capisca perché è stato così bravo' : TORINO - ' Vincere un Mondiale può fare solo bene, difficile dire il contrario. Tanti ottimi giocatori non hanno mai avuto la possibilità di essere campioni del mondo. Il futuro di Pogba in nazionale può essere solo luminoso e Spero che capisca perché è stato così bravo '. Nella sua prima conferenza stampa precampionato da Los Angeles, José Mourinho si augura ...

Incredibile voce dall’Inghilterra : il Psg vuole Pogba e offre Verratti + soldi a Mourinho : CALCIOMERCATO– Scampato il pericolo di sanzioni da parte dell’UEFA per il fair play finanziario, il Paris Saint Germain è pronto a irrompere sul mercato con un obiettivo su tutti: portare al Parco dei Principi Paul Pogba. Secondo il tabloid britannico ‘The Sun’, infatti, club parigino sarebbe pronto ad offrire al Manchester United centrocampista Marco Verratti e un ricco conguaglio in denaro. L'articolo Incredibile voce ...

Pazza offerta del Psg per Pogba : Verratti + cash - Mourinho traballa : Paul Pogba al centro di diverse voci di mercato dopo le sue dichiarazioni ‘bellicose’ in merito al rapporto con Mourinho: addio vicino? Il Psg fa sul serio per Paul Pogba. Il club parigino, secondo la stampa inglese, si sarebbe gettato a capofitto sul ‘Polpo’ per tentare di far fare il salto di qualità alla rosa da mettere a disposizione di Tuchel. L’offerta è di quelle da far girare la testa. Il Psg ha proposto a ...

Manchester United - Pogba infiamma il mercato : “ho litigato con Mourinho - non so se resto” : Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale, Paul Pogba ha aperto alla possibilità di lasciare il Manchester United Il futuro di Paul Pogba potrebbe essere lontano da Manchester, il centrocampista francese infatti ha sottolineato di non essere sicuro di rimanere allo United. LaPresse/PA Alla base di questa decisione potrebbero esserci i dissapori tra l’ex Juve e José Mourinho, come riferito dallo stesso Pogba in ...