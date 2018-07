MotoGp Aprilia | la casa di Noale al lavoro per il 2019

MotoGp : Germania - Aprilia attardata : ROMA, 14 LUG - I due piloti Aprilia Aleix Espargaró e Scott Redding partiranno dalla settima fila nel GP di Germania Per il britannico la casella di partenza è stata determinata dal 20/o tempo , 1'21"...

MotoGp Aprilia - Albesiano su Redding : «Gli abbiamo offerto una opportunità» : TORINO - Per Scott Redding diventa sempre più difficile trovare una moto per il 2019, visto che le caselle piloti sono praticamente quasi tutte occupate in MotoGp. Lo stesso britannico qualche giorno ...

MotoGp : Aprilia - fiducia Espargarò : ANSA, - ROMA, 29 GIU - Prima giornata d'approccio per le Aprilia sul circuito di Assen. Nelle due sessioni di libere in vista del Gp d'Olanda, Aleix Espargaró ha chiuso con il 13/o tempo in 1'34.318 ...

MotoGp Aprilia - Espargaró : «Ci meritiamo una buona gara» : ROMA - In attesa di fare il definitivo salto di qualità il prossimo anno con l'arrivo di Andrea Iannone, l'Aprilia vorrebbe dare una svolta anche a questo 2018, finora avaro di soddisfazioni. Prima ...

MotoGp – Zarco ‘ruba’ il capotecnico ad Aleix Espargaro : l’Aprilia saluta Eschenbacher : L’Aprilia perde Eschenbacher, capitecnico di Aleix Espargaro: a beneficiarne… Johann Zarco in Ktm La MotoGp torna protagonista questa settimana, in Olanda, per il settimo appuntamento stagionale. Non solo tanto lavoro, all’interno dei team, per quanto riguarda il campionato attualmente in corso, si lavora sodo anche in ottica futura. Se ormai il mercato piloti è quasi tutto delineato, non tutto è definito per quanto riguarda ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Andrea Iannone verso l’Aprilia. Nuova sfida o un nuovo passo indietro della carriera? : “Sicuramente è una cosa che ho voluto con tutto me stesso. Con l’Aprilia i contatti c’erano già stati: sono molto contento che siamo riusciti, dopo tanto corteggiamento, a trovare questo accordo biennale, che significa molto di più di due anni. Il contratto è molto vario e ci sono delle possibilità importanti, che mi rendono molto orgoglioso di avere intrapreso questa strada”. Così Andrea Iannone si era espresso sul suo ...

MotoGp Aprilia - Espargaró : «La mia prima gara da padre - una carica in più» : ROMA - L'Aprilia è sempre alla ricerca del risultato ad effetto, soprattutto ora che ha ufficializzato la line up del prossimo anno, con Andrea Iannone che affiancherà Aleix Espargaró. Proprio il ...

MotoGp - UFFICIALE : Andrea Iannone correrà in Aprilia nelle prossime due stagioni : Dopo l’ufficialità del divorzio tra Andrea Iannone e la Suzuki, è arrivata pure quella del passaggio del pilota italiano in Aprilia, con cui correrà per le prossime due stagioni. Si trattava soltanto di una formalità e il tanto atteso annuncio è arrivato. Iannone affiancherà lo spagnolo Aleix Espargaro, ma soprattutto creerà un binomio tutto italiano con la moto della casa di Noale. Il passaggio di Iannone in Aprilia rappresenta ...

