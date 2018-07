Morti sul lavoro | 469 denunce nel primo semestre 2018

Incidenti sul lavoro - Inail : 473 Morti nei primi sei mesi del 2018 : Incidenti sul lavoro , Inail : 473 morti nei primi sei mesi del 2018 Le vittime sono 4 in meno rispetto al primo semestre del 2017. Una morte su due ha coinvolto lavoratori di età compresa tra i 50 e i 64 anni. Tornano ad aumentare le denunce di malattia professionale, registrando 789 casi in più sullo stesso periodo dello scorso ...

Sicurezza stradale - diminuiscono gli incidenti ma aumentano i Morti sull'asfalto : 95 in più in un anno : Ci sono meno incidenti stradali ma purtroppo sull'asfalto si registra un maggior numero di morti . A dirlo è il Rapporto Aci-Istat. sulla Sicurezza stradale del 2017, anno che ha visto 174.933 ...

Meno incidenti - ma più Morti sulle strade italiane : (Immagine: pixabay/CC) Nel 2017 si sono verificati 174mila 933 incidenti stradali con lesioni, in lieve calo rispetto al 2016. Sono aumentate però le vittime, calcolando i decessi entro 30 giorni dall’incidente, arrivando a 3mila 378 (+2,9% rispetto al 2016) e i feriti sono stati 246mila 750. Il tasso di mortalità calcolato è di 55,8 vittime per milione di abitanti, contro i 54,2 dell’anno precedente. Però guardando le cifre dal 2010 a oggi, le ...

Istat : nel 2017 aumentano i Morti sulle strade italiane : Secondo i dati Istat diminuisce, però, il numero degli incidenti sulle grandi arterie di scorrimento del paese - Distrazione e alta velocità sono le cause principali che nel 2017 hanno provocato, in ...

Uomo apre il fuoco sulla folla Toronto - almeno 2 Morti e 14 feriti : Due vittime e 14 feriti . Questo il bilancio tracciato dalla polizia di Toronto dopo la sparatoria nel quartiere di Greektown. Secondo quanto riportato dal capo della polizia, Mark Saunders, le vittime sono l'attentatore ed una donna. Una giovane, invece, è in condizioni critiche.-- L'episodio è avvenuto alle 22 locali, nella zona tra Danforth e Logan avenues vicino alla Brass Taps Pizza Pub, nel quartiere greco della città, non ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 luglio : Migranti : meno Morti dell’anno scorso - ma a giugno sono di più : l’analisi A giugno si inverte il trend: meno sbarchi, ma più morti Numeri – Nel 2018 emigrare verso l’Italia è più difficile e anche più pericoloso: finora i numeri assoluti dei decessi erano inferiori rispetto al 2017 , non il mese scorso : 564 vs 529 di Antonio Massari Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il profeta. “Prenderò un aereo per una missione sportivo-politica: vado in Russia a vedere la finale dei mondiali e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 luglio : Esclusivo : “I migranti Morti li lasciamo in mare” : Reggio Calabria – I racconti degli sbarcati – La tratta/3 “Così ci sfruttano e ci massacrano boss del deserto e guardie in Libia” Le tariffe dal Sudan alla Cirenaica. Tra i disperati in fuga Mamadou, ex 007 gambiano di Lucio Musolino I ministri della malavita di Marco Travaglio Tanto per ricordarci chi ci ha governati fino al 4 marzo, Luciano Violante replica su Repubblica ai severissimi giudizi della Corte d’assise di ...