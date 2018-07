Morti bianche in calo nel primo semestre 2018 : -0 - 8% : Morti bianche in calo nel primo semestre 2018: -0,8% Morti bianche in calo nel primo semestre 2018: -0,8% Continua a leggere L'articolo Morti bianche in calo nel primo semestre 2018: -0,8% proviene da NewsGo.

Lavoro : due Morti bianche. Uno aveva un contratto di 6 giorni : Ancora morti bianche. Due operai hanno perso la vita oggi, uno a Massa Carrara e uno nel padovano. A Massa Carrara un lavoratore di 37 anni è stato colpito da un blocco di marmo che - secondo le prime ...

Morti sul lavoro - manifestazione Ugl a Milano : 1029 sagome bianche in piazza Duomo per ricordare le vittime del 2017 : Si chiama “Lavorare per vivere” l’iniziativa del sindacato Ugl (Unione generale del lavoro) organizzata a Milano in memoria delle Morti bianche. Per l’occasione sono state installate in piazza Duomo 1029 sagome di cartone riciclato, lo stesso numero delle vittime sul lavoro del 2017. Il segretario di Ugl Paolo Capone, presente alla manifestazione,ha sottolineato la necessità di “più controlli e meno ...

Morti bianche - Schiacciato dal : D avide Olivieri non ce l'ha fatta: si è spento nella notte durante un delicato intervento chirurgico. L'operaio 22enne era rimasto Schiacciato dal muletto ieri pomeriggio mentre lavorava per la ditta ...

Lavoro : 212 Morti bianche nei primi 3 mesi dell'anno : Il numero degli incidenti mortali ha ripreso a crescere. Ai dati ufficiali dell'Inail bisogna aggiungere quelli sconosciuti che riguardano i lavoratori non iscritti alla previdenza, precari, in nero, ...

Morti bianche - Cna e Confartigianato contro il sistema dei subappalti : La Spezia - CNA La Spezia e Confartigianato La Spezia esprimono il più sentito cordoglio per la morte di Dragan Zekic, l'operaio di 56 anni nato in Croazia e residente a Treviso, che ha perso la vita ...

Morti bianche : nel 2018 due al giorno : Un bollettino di guerra, quello delle vittime sul lavoro, in continuo aumento. 258 gli incidenti mortali quest'anno e la media è in aumento, oltre il 12 percento rispetto all'anno scorso -