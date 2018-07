Morte Soumayla Sacko | Usb dona 52mila euro a sostegno famiglia

In Morte di Soumayla Sacko : Roma. Una moglie, una famiglia e una bambina, in Mali, attendono il rimpatrio della salma. I carabinieri, in Calabria, notificano un avviso di garanzia. Il neopresidente del Consiglio Giuseppe Conte, in Senato, dopo due giorni di criticato silenzio del neogoverno, apre una parentesi nel discorso pro