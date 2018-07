Monza | via Volta sotto i ferri | lavori per l' asfalto nuovo dal 30 luglio

Calcio - al terzo tentativo il Monza si aggiudica il Brianteo : via libera allo Stadium : Alla fine il Monza 1912 srl del presidente Nicola Colombo si è aggiudicato il suo mondiale personale. Quello del bando per la gestione dello stadio Brianteo e del centro Monzello per i prossimi 44 ...

Monza - polo scolastico con la Citterio all'ex macello : via libera al test pubblico-privato : La nuova scuola elementare Citterio di Monza potrebbe vedere la luce nell'area dell'ex macello grazie a una procedura di partenariato pubblico-privato. Approvata la proposta sperimentale, in arrivo il ...

Monza - rinviato il premio Mima 2018 : i Music awards spostati a ottobre - e indoor - : Il premio Mima 2018 previsto all'autodromo nel parco di Monza per venerdì 20 luglio è stato rinviato a ottobre a causa di "problematiche tecniche legate all'area". Lo hanno comunicato gli ...

Iscrizioni aperte alla cena benefica nel cuore di Monza : tutti a tavola per l'orto-vigneto di via Papini : Sabato 16 giugno l'invito è di mettersi a tavola nel cuore di Monza per beneficenza. Iscrizioni aperte per la "cena sotto le stelle" che servirà a raccogliere fondi per orto e vigneto di "tutti giù ...

Monza - cresce l'attesa per il "viaggio musicale" di Tomorrowland : «Sarà un'esperienza» : Un grosso contenitore artistico che non regalerà solo musica ma anche spettacoli , conclude Generali. E il parco? Stiamo mettendo a punto una collaborazione per un progetto ecosostenibile per ...