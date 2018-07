Monia muore mentre va al lavoro E lascia un figlio di 11 anni

caffeinamagazine

: RT @AlRobecchi: Di Salvini si muore - monia_mari : RT @AlRobecchi: Di Salvini si muore -

(Di martedì 24 luglio 2018) È mortaandava alin un drammatico incidente stradale. Uno schianto terribile e che non le hato scampo avvenuto nella giornata di lunedì 23 luglio 2018 nella provincia di Vicenza. Si chiamavaNalin, aveva quarantaseied era residente a Boschi Sant’Anna, nel Veronese. Come riporta il quotidiano l’Arena, che pubblica anche le immagini, Nadia era sposata e aveva un bambino di undici. L’incidente mortale è avvenutola donna andava a: la donna lavorava infatti come impiegata nel Vicentino. È morta praticamente sul colpo la quaranteseienne che, stando a una prima ricostruzione e per cause ancora in via di accertamento, nella tarda mattinata di lunedì ha perso il controllo della sua Alfa Romeo 147 andando a sbattere violentemente contro un terrapieno. I soccorsi sono stati immediati. Intorno alle 13,15 sul posto, in via Pezze ...