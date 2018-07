Ministro Trenta in Libia | fermare tratta di esseri umani

Ministro Trenta in Libia vede Serraj : ANSA, - ROMA, 24 LUG - Visita a sorpresa del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta in Libia. A quanto apprende l'ANSA Trenta in mattinata e' atterrata all'aeroporto di Tripoli, dove e' stata accolta ...

Libia - visita a sorpresa del Ministro Trenta : incontro con Sarraj - : La titolare del ministero della Difesa è atterrata a Tripoli in mattinata e ripartirà stasera. Previsti un faccia a faccia con il premier libico e la visita all'ospedale da campo italiano a Misurata

Migranti - Ministro Difesa Trenta oggi in visita a Tunisi : Roma, 23 lug., askanews, - oggi visita istituzionale del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in Tunisia, invitata dalle autorità Tunisine. Trenta incontrerà in mattinata il presidente della ...

Migranti - Ministro Trenta : "La strada è regolamentare" : Matteo Salvini ha fatto della chiusura dei porti italiani la propria missione in queste prime settimane di governo e gli altri ministri lo hanno praticamente lasciato fare. In queste ultime ore, però, si ha la sensazione che qualcosa stia cambiando. Già ieri il Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio ha fatto un passo indietro e si è allontanato da Salvini sulla chiusura dei porti per la nave italiana Diciotti, che al momento è diretta in ...

F-35 - il Ministro Trenta : "Non ne compreremo altri" : Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta rompe gli indugi: l'Italia non comprerà altri F-35. Le parole del ministro durante la trasmissione Omnibus di La7 non lasciano spazio a ulteriori interpretazioni: "Non compreremo altri F-35, stiamo valutando se mantenere o tagliare i contratti in essere". Una concetto ribadito poi dallo stesso ministro sul suo profilo Facebook, in cui il vertice della Difesa ha scritto: "Siamo infatti sempre stati ...

Migranti - Ministro Trenta : 'In area Sar libica è competente Tripoli' | : Il ministro della Difesa ospite di Maria Latella: "In quella zona deve intervenire la Guardia costiera della Libia, non noi. Siamo disponibili a donare mezzi ed equipaggiamenti, ma loro devono essere ...

Debutto Ministro Trenta alla Nato nel segno della continuità : Il Debutto del neo ministro è stato all'insegna della continuità della politica estera e di difesa …

Ministro Difesa Trenta a Bruxelles : l'Italia c'è - nella Nato - all'Onu e nell'Ue : A margine della riunione, il Ministro ha incontrato l'Alto Rappresentante per la Politica estera comune dell'Ue Federica Mogherini e i ministri della Difesa britannico Gavin Williamson e francese &...

Pd - Matteo Renzi : "Convocheremo Ministro Trenta a Copasir"/ "Salvini? Basta polemiche - rappresenta un Paese" : Pd, Matteo Renzi: "Convocheremo ministro Trenta a Copasir. Salvini? Non crei polemiche, ora rappresenta un Paese". Le ultime notizie.

Renzi : contratto Lega-M5S scritto con l'inchiostro simpatico. E attacca il Ministro Trenta : 'Lei è un premier non eletto, un collega. Ma nessuno le sta negando la legittimità'. Lo ha detto Matteo Renzi parlando al Senato nel dibattito sulla fiducia e rivolgendosi al premier Giuseppe Conte. ...