Minacce a sindaca Pd pro-migranti | Violentassero anche te

ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - gabrillasarti2 : RT @IAmJamesTheBond: @AdaColau @matteosalvinimi I giornalisti Nadja Kriewald e Emad Matoug a bordo della Guardia Costiera Libica conferma c… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Nota per le sue posizioni pro-, un'amministratrice locale del Partito Democratico è stata minacciata di violenza sessuale su Facebook da parte di utenti che le augurano di venire stuprata proprio dagli immigrati.Nel mirino dei webeti, per rubare un'espressione ad Enrico Mentana, è finita Sabrina Sartini, sindaco Pd di Monte San Vito, 6800 anime nell'entroterra di Ancona. Nei giorni scorsi aveva pubblicato sui propri profili social un post di approvazione per le parole dell'ammiraglio della Guardia Costiera Giovanni Pettorino a favore dei salvataggi in mare senza se e senza ma. Inoltre aveva preso posizione contro le politiche di chiusura dei porti inaugurate dal ministro dell'Interno Matteo Salvini.Una posizione politica che si può condividere o meno ma che non deve mai trascendere nell'insulto o peggio nella minaccia. Eppure le parole della Sartini sono state lo spunto per ...