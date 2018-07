Milano viaggia al rialzo insieme al Vecchio Continente : Procede sull'onda degli acquisti la Borsa di Milano . Partita in pole position rispetto all'Europa, Piazza Affari tenta il rimbalzo dopo la brutta giornata di ieri 23 luglio, in cui il listino ...

Milano-Biarritz : un viaggio in 5 tappe per chi ama viaggiare in auto : Programmare le tappe di un viaggio on the road può essere difficile, soprattutto quando si attraversano 2 paesi con 3 mezzi di trasporto diversi, e di cui uno non supera i 60 Km/h. Il nostro viaggio parte da Milano, esattamente da Piazza Castello 21, la destinazione è Biarritz. I mezzi a disposizione sono: uno school bus di WE.ARE.COOLBUS convertito a Camper, una T-roc il nuovo crossover di casa Volkswagen – un’auto caratterizzata da ...

A Milano si viaggia contactless : il biglietto della metro si paga con lo smartphone : Milano, 29 giu. (Labitalia) – Addio file davanti alle macchinette, con l’incubo degli spiccioli. Addio anche, con gran vantaggio dell’ambiente, a quel pezzetto di carta, scontrino o biglietto, che prima doveva essere stampato in milioni di copie. Nel metrò milanese ora si viaggia leggeri, grazie alla rivoluzione digitale avviata, per prima in Italia, da , l’Azienda Trasporti Milanesi di proprietà del Comune di ...

A Milano si viaggia contactless : il biglietto della metro si paga con lo smartphone : Milano, 29 giu. (Labitalia) – Addio file davanti alle macchinette, con l’incubo degli spiccioli. Addio anche, con gran vantaggio dell’ambiente, a quel pezzetto di carta, scontrino o biglietto, che prima doveva essere stampato in milioni di copie. Nel metrò milanese ora si viaggia leggeri, grazie alla rivoluzione digitale avviata, per prima in Italia, da , l’Azienda Trasporti Milanesi di proprietà del Comune di Milano: il ...

A Milano si viaggia contactless : il biglietto della metro si paga con lo smartphone : Addio file davanti alle macchinette, con l'incubo degli spiccioli. Addio anche, con gran vantaggio dell'ambiente, a quel pezzetto di carta, scontrino o biglietto, che prima doveva essere stampato in ...

Milano : viaggia in treno con droga nascosta in finto libro - arrestato : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - viaggiava a bordo di un treno portando con sé un libro all'interno del quale nascondeva droga. Per questo un giovane di 22 anni, originario della provincia di Milano, è stato arrestato dalla polizia. I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 20 giugno, quando due age