Milano | sequestrati oltre 200 prodotti contraffatti | un' indagata 2

Milano : sequestrati oltre 200 prodotti contraffatti - un'indagata : Milano, 24 lug. (AdnKronos) - Il Nucleo antiabusivismo della Polizia locale di Milano ha sequestrato numerosi accessori per cellulari di marca Samsung e Apple, in particolare componenti interni per telefonini, in un negozio in zona Paolo Sarpi. Tra i prodotti contraffatti, anche schede madri con mar