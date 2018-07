Milano : Palazzo Pirelli apre le porte ai bambini con mostra Lego (2) : (AdnKronos) - “Ci piace sottolineare come ancora una volta Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia si confermano una cornice versatile e di alto livello, in grado di ospitare diverse iniziative nel segno della cultura, dai concerti alle mostre, offerti gratuitamente ai cittadini" sottolineano Attilio Fo

Milano. A Palazzo Reale la mostra Bonalumi 1958 – 2013 : Fino al 30 settembre 2018, è aperta al pubblico con ingresso gratuito, nelle sale al piano nobile di Palazzo Reale,

Ecco la mappa (non più segreta) delle telecamere a Palazzo di giustizia di Milano : Quella che vi mostriamo in esclusiva è la mappa del centinaio di telecamere che verranno installate entro la fine dell’anno al terzo piano del Palazzo di giustizia di Milano. Proprio dove l’imprenditore Claudio Giardiello circa tre anni fa compì il suo eccidio con una pistola introdotta eludendo i controlli ai varchi. Sotto i suoi colpi caddero un avvocato, un imputato e un giudice. In tutto gli ‘occhi ...

Milano. L’antologica di Pino Pinelli a Palazzo Reale : Fino al 16 settembre 2018, Palazzo Reale a Milano ospita L’antologica di Pino Pinelli (Catania, 1938): la prima mostra di

Milano - cade da una scala a Palazzo Reale : morto l'assistente del pittore Bonalumi : Forse Luca Lovati, 70 anni, ha avuto un malore: si attende l'autopsia. Intanto la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Il ministro Bonisoli: "Sono profondamente addolorato".

Milano - a Palazzo Reale restauratore cade dalla scala e muore : Non ce l'ha fatta il 69enne, Luca Lovati, restauratore e assistente storico di Agostino Bonalumi. Ha battuto la testa su l pavimento al primo piano di Palazzo Reale, a Milano e per lui non c'è stato ...

Fuga di gas a Milano : evacuato palazzo di 5 piani : Paura ma nessun ferito, oggi pomeriggio, in via Populonia a Milano per una Fuga di gas. I vigili del fuoco sono stati allertati dai cittadini del civico 5 per un forte di odore di gas proveniente dalle cantine. Il palazzo di 5 piani è stato immediatamente evacuato e poco dopo i vigili del fuoco hanno individuato la perdita. Cessato l’allarme, le famiglie sono rientrate nello stabile. L'articolo Fuga di gas a Milano: evacuato palazzo di 5 ...

Milano - INCIDENTE A PALAZZO REALE : LUCA LOVATI MORTO/ Ultime notizie : prepara mostra e cade dalla scala : MILANO, INCIDENTE sul lavoro a PALAZZO REALE: MORTO un operaio di 70 anni. Ultime notizie, l'uomo è caduto durante l'allestimento di una mostra: precipitato da oltre 5 metri(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:27:00 GMT)

Milano. Tragedia a Palazzo Reale : morto Luca Lovati storico assistente di Agostino Bonalumi : Infortunio mortale sul lavoro a Palazzo Reale. Luca Lovati è caduto da una scala durante gli ultimi lavori di allestimento della