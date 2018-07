Milano | grave incidente su A4 | 59enne muore schiacciato in auto tra due camion

Milano - giovane di 17 anni investito da un'auto in centro : ricoverato in codice rosso - è grave : L'incidente in piazza Oberdan, il ragazzo era con un gruppo di amici: alla guida dell'auto un ventenne

Incidenti : grave 17enne travolto da auto a Milano in Porta Venezia : Milano, 21 lug. (AdnKronos) – Un giovane di 17 anni di origine nigeriana è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava viale Vittorio Veneto nel tardo pomeriggio a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane stesse giocando a rincorrersi con un coetaneo nello spiazzo adiacente a piazzale Oberdan quando probabilmente, senza rendesi conto, è finito in mezzo alla strada. In quel ...

Milano - uomo si dà fuoco in strada davanti alla polizia (FOTO) : A Milano, all'angolo fra viale Zara e via Laurana, un uomo si è dato fuoco in strada. L'accaduto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi e, stando alle notizie riportate dai media locali, il ferito è un egiziano, adesso ricoverato al Niguarda. L'uomo è stato portato d'urgenza - poiché in gravissime condizioni di salute [VIDEO] - presso il reparto ustionati dell'ospedale, uno dei migliori nell'interland lombardo. La scelta di darsi fuoco ...

Milano - si dà fuoco dopo una lite con ex coinquilino : è grave : Litiga con il suo ex coinquilino e poi si dà fuoco. Succede a Milano dove un ragazzo di origine egiziana, residente regolarmente in Italia, è stato portato all’ospedale Niguarda: versa in gravi condizioni. Sabato 14 luglio aveva litigato animatamente per una questione di corrispondenza nella macelleria dell’ex coinquilino, con il quale aveva convissuto in precedenza. dopo il litigio l’egiziano ha mandato in frantumi la porta in vetro ...

Milano - uno straniero si dà fuoco in strada : è grave - feriti i poliziotti : Nelle immagini si vede l'uomo con la tanica di benzina in mano tentare di tener lontano gli agenti di polizia. Sono solo pochi secondi, pubblicati da un utente su Facebook. Milano, in viale Zara, all'angolo con via Laurana, un giovane si è dato fuoco davanti a una pattuglia delle forze dell'ordine (guarda qui il video).Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava cospargendo di benzina una macelleria islamica in via Ala, non lontano da viale Zara. ...

Milano : si dà fuoco in viale Zara davanti alla polizia - è grave : Milano, 16 lug. (AdnKronos) – Un giovane si è dato fuoco a Milano in viale Zara (angolo via Laurana) davanti a una pattuglia della polizia, avvertita e arrivata sul posto dopo le minacce del ragazzo. Il 118, pochi minuti fa, ha portato il giovane in codice rosso al Niguarda, con ustioni di secondo-terzo grado. Sono rimasti leggermente ustionati anche due agenti di polizia che hanno provato a fermarlo, portati anche loro in codice verde ...

Milano : si dà fuoco in viale Zara davanti alla polizia - è grave : Milano, 16 lug. (AdnKronos) – Un giovane si è dato fuoco a Milano in viale Zara (angolo via Laurana) davanti a una pattuglia della polizia, avvertita e arrivata sul posto dopo le minacce del ragazzo. Il 118, pochi minuti fa, ha portato il giovane in codice rosso al Niguarda, con ustioni di secondo-terzo grado. Sono rimasti leggermente ustionati anche due agenti di polizia che hanno provato a fermarlo, portati anche loro in codice ...

Milano ora ha paura Sala contro Di Maio : “Grave pregiudizio in favore di Torino” : A Milano la forte sensazione è che la partita sia diventata più politica e che Torino abbia conquistato la pole position contro tutti i pronostici. E, ieri mattina, il sindaco Beppe Sala lo ha detto senza girarci troppo intorno. «Questa faccenda delle Olimpiadi sta diventando una battaglia simbolica di potere», il pensiero del primo cittadino milan...

Milano - il PM su Niccolò Bettarini : 'Riconosciuto dagli aggressori e minacciato di morte' : Sei il figlio di Bettarini, ti ammazziamo- queste sarebbero le parole che alcuni ragazzi avrebbero urlato al 19enne Niccolò prima di aggredirlo con un coltello. Le prime ricostruzioni che hanno fatto le Forze dell'Ordine di quello che è accaduto alcune notti fa fuori da una discoteca di Milano [VIDEO] raccontano di una consapevolezza di coloro che hanno minacciato di morte il figlio di stefano Bettarini e Simona Ventura nel sapere bene chi fosse ...

Feltri : 'Pride? Milano è un vivaio di finocchi; se PD continua coi diritti civili va a 3%' : Nella puntata di questo lunedì 2 luglio della trasmissione di La7 L'aria che tira estate c'è stato un intervento sul tema dei diritti civili da parte del noto giornalista Vittorio Feltri, attualmente direttore di Libero, che sta facendo molto discutere sui social network. Vediamo meglio che cosa ha dichiarato. Gay Pride, Feltri: 'I diritti degli omosessuali non sono minacciati: Milano è un vivaio di finocchi' In particolare, parlando del recente ...