Milano | ex candidato leghista estrae la pistola e minaccia un immigrato

Milano - candidato Lega punta pistola contro immigrato/ Ultime notizie : figlia e compagna erano state molestate : Moglie e figlia molestate in treno il marito candidato leghista alle elezioni va a caccia del presunto colpevole un immigrato con la pistola in mano in Stazione Centrale(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:11:00 GMT)