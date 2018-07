Milano | ex candidato leghista estrae la pistola e minaccia un immigrato

Milano - candidato della Lega estrae pistola contro immigrato accusato di aver molestato la compagna e la figlia : Ha litigato con un immigrato e ha estratto una pistola per minacciarlo. Il fatto, riportato dal Corriere della Sera, è avvenuto nella stazione Centrale di Milano. Protagonista dell’episodio, come scrive il quotidiano di via Solferino, Massimiliano Codoro, 51 anni, candidato del centrodestra alle ultime elezioni politiche e poi non eletto. Secondo la ricostruzione Codoro, militante della Lega, ha fronteggiato l’immigrato accusandolo di aver ...