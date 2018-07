Milano | candidato della Lega estrae pistola contro immigrato accusato di aver molestato

ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 luglio 2018) Ha litigato con une ha estratto unaper minacciarlo. Il fatto, riportato dal CorriereSera, è avvenuto nella stazione Centrale di. Protagonista dell’episodio, come scrive il quotidiano di via Solferino, Massimiliano Codoro, 51 anni,del centrodestra alle ultime elezioni politiche e poi non eletto. Secondo la ricostruzione Codoro, militante, ha fronteggiato l’accusandolo diprecedentementela compagna e la figlia, appena scese dal treno. Nel tardo pomeriggio di ieri, è arrivata in Questura la segnalazione di un uomo con unain mano in stazione e, quando gli agentiPolfer lo hanno individuato Codoro ha spiegato ditrovato compagna e figlia sotto choc perché erano state infastidite da un uomo. A quel punto, è partito alla ricerca delre con il quale ha avuto una violenta discussione ...