Milan | Mirabelli si congeda | Grazie a tutti | il club tornerà grande

Milan - ufficiale : rescisso il contratto di Mirabelli da direttore sportivo : Ora è ufficiale, il Milan ha esonerato Massimiliano Mirabelli dal ruolo di direttore sportivo del club rossonero. L'articolo Milan, ufficiale: rescisso il contratto di Mirabelli da direttore sportivo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mirabelli - al Milan 15 mesi splendidi : "Ho provato con tutte le mie forze a regalarvi il miglior Milan possibile, perché voi Milanisti meritate di tornare sul tetto d'Europa e del mondo. Ci tornerete, ne sono sicuro. In questi 15 mesi ...

Milan - Mirabelli lettera d’addio : “Tornerete sul tetto del mondo. Grazie a Gattuso” : Mirabelli lettera D’ADDIO- Massimiliano Mirabelli si congeda dal Milan con una lettera che tocca il cuore dei tifosi rossoneri. Un legame vero, solido e particolare, in un progetto tramontato forse troppo in fretta. “TORNERETE SUL tetto DEL MONDO” Ecco la lettera completa dell’ormai ex direttore sportivo rossonero: “Cari Milanisti, quando arriva il momento di dire […] L'articolo Milan, Mirabelli lettera ...

Mirabelli saluta il Milan : “15 mesi difficili di lavoro - ma di cui vado fiero” : A pochi giorni di distanza dall’addio di Marco Fassone è ora ufficiale anche quello del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. L’ormai ex dirigente rossonero ha salutato tutto l’ambiente con una lettera pubblicata sui suoi profili social: “Cari Milanisti, quando arriva il momento di dire grazie, vuol dire che qualcosa che era cominciato, poi finisce. Non è […] L'articolo Mirabelli saluta il Milan: “15 mesi ...

Milan - la toccante lettera d’addio di Mirabelli : tra le righe anche una frecciata a Fassone : L’ex direttore sportivo del Milan ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una lettera rivolta ai tifosi rossoneri, senza nominare mai Fassone Si è conclusa questa mattina l’avventura di Massimiliano Mirabelli come direttore sportivo del Milan, l’ex dirigente rossonero è stato esonerato dal suo incarico dopo il mancato accordo trovato sulla risoluzione del contratto. Un addio leggermente burrascoso che non ha comunque ...

Milan - terminato il faccia a faccia tra Mirabelli e Scaroni : ecco l’esito dell’incontro : Il nuovo presidente del Milan ha deciso di esonerare dall’incarico il direttore sportivo, niente risoluzione del contratto quindi E’ finita l’esperienza di Massimiliano Mirabelli al Milan, l’ormai ex direttore sportivo rossonero è stato sollevato dal suo incarico nel corso dell’incontro avvenuto questa mattina con il nuovo presidente del club Paolo Scaroni. Un colloquio durato poco più di un’ora, durante ...