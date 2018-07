Milan | Mirabelli scrive ai tifosi | Tornerete sul tetto del mondo

Milan - Mirabelli saluta : «Quindici mesi difficili ma splendidi - tornerete sul tetto del mondo» : Ho provato con tutte le mie forze a regalarvi il miglior Milan possibile, perchè voi Milanisti meritate di tornare sul tetto d'Europa e del mondo. Ci tornerete, ne sono sicuro. In questi 15 mesi ...

Mirabelli saluta il Milan : “15 mesi difficili di lavoro - ma di cui vado fiero” : A pochi giorni di distanza dall’addio di Marco Fassone è ora ufficiale anche quello del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. L’ormai ex dirigente rossonero ha salutato tutto l’ambiente con una lettera pubblicata sui suoi profili social: “Cari Milanisti, quando arriva il momento di dire grazie, vuol dire che qualcosa che era cominciato, poi finisce. Non è […] L'articolo Mirabelli saluta il Milan: “15 mesi ...

Mirabelli dice addio al Milan : '15 mesi di cui vado fiero - non è facile andarsene' : Ho provato con tutte le mie forze a regalarvi il miglior Milan possibile, perché voi Milanisti meritate di tornare sul tetto d'Europa e del mondo. Ci tornerete, ne sono sicuro. In questi 15 mesi ...

Milan - la toccante lettera d’addio di Mirabelli : tra le righe anche una frecciata a Fassone : L’ex direttore sportivo del Milan ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una lettera rivolta ai tifosi rossoneri, senza nominare mai Fassone Si è conclusa questa mattina l’avventura di Massimiliano Mirabelli come direttore sportivo del Milan, l’ex dirigente rossonero è stato esonerato dal suo incarico dopo il mancato accordo trovato sulla risoluzione del contratto. Un addio leggermente burrascoso che non ha comunque ...

Milan - terminato il faccia a faccia tra Mirabelli e Scaroni : ecco l’esito dell’incontro : Il nuovo presidente del Milan ha deciso di esonerare dall’incarico il direttore sportivo, niente risoluzione del contratto quindi E’ finita l’esperienza di Massimiliano Mirabelli al Milan, l’ormai ex direttore sportivo rossonero è stato sollevato dal suo incarico nel corso dell’incontro avvenuto questa mattina con il nuovo presidente del club Paolo Scaroni. Un colloquio durato poco più di un’ora, durante ...

Milan - via al terremoto. Gattuso svuota il sacco : “Amareggiato per Mirabelli - ma…” : Gattuso svuota IL sacco- Il Milan è atterrato in America e si prepara alla tournèe con la mente totalmente in preda al cambiamento societario. Uno scossone che ha ufficialmente tagliato fuori Fassone e che deciderà di fare altrettanto con Mirabelli. Sulla questione societaria, e sul mercato, è intervenuto Gattuso, uno che ha sempre deciso di […] L'articolo Milan, via al terremoto. Gattuso svuota il sacco: “Amareggiato per Mirabelli, ...

Calciomercato Milan – Bonucci torna alla Juventus? La clamorosa indiscrezione che segna l’addio di Fassone e Mirabelli : clamorosa indiscrezione sul Calciomercato del Milan: Bonucci potrebbe tornare alla Juventus. Scelta alla quale Fassone e Mirabelli si sarebbero opposti e che ha portato alla rottura con Elliott Quella appena trascorsa è stata una notte caldissima per il Calciomercato del Milan. Nelle ultime ore ha preso piede un’ipotesi clamorosa: Leonardo Bonucci potrebbe fare ritorno alla Juventus. Il capitano del Milan, dopo una sola stagione, ...

Milan - via Mirabelli tornano Maldini e Gandini / Ultime notizie : si va a delineare l'organigramma : Milan, via Mirabelli tornano Maldini e Gandini: Ultime notizie. Si va verso la definizione totale dell'organigramma. Inoltre spunta anche l'ipotesi del ritorno di Filippo Galli.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 22:51:00 GMT)

Rivoluzione Milan - via anche Mirabelli : arriva Leonardo che può presentarsi con un grande colpo : Continua la Rivoluzione in casa Milan, i rossoneri iniziano un nuovo progetto ed inizialmente hanno deciso di silurare Fassone, adesso è stato il turno anche di Mirabelli, nella giornata di lunedì dovrebbe essere firmata la rescissione del contratto. Elliott sta programmando il futuro, il nuovo responsabile dell’area tecnica sarà Leonardo, previsto immediatamente un aumento di capitale di 50 milioni, in totale il Milan potrà ...