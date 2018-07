Milan : Leonardo tratta Bonucci con Juve : ANSA, - MilanO, 24 LUG - Dietro le quinte, Leonardo già opera per il mercato del Milan, ed è impegnato nel trovare una soluzione per Leonardo Bonucci, che ha chiesto la cessione, tentato anche da un ...

Milan - Leonardo già al lavoro : incontra la Juve per Higuain - Caldara e Bonucci : Continua a lavorare su due fronti il Milan. Mentre si prosegue nella modifica dell'assetto societario da una parte con l'esonero dalla carica di direttore sportivo di Massimiliano Mirabelli avvenuto ...

Gattuso su Bonucci : "Leonardo via dal Milan? Parli con il club" : In questo momento voglio solo ringraziare non solo i calciatori, ma tutto il mondo Milan. Mirabelli e Fassone? Se sono diventato questo allenatore, i meriti sono di Fassone e Mirabelli, che mi hanno ...

Pirlo : “Leonardo al Milan? Sarei contento per lui” : Se Leonardo tornasse al Milan in veste di direttore tecnico “Sarei davvero contento per lui, è una bravissima persona e un bravissimo dirigente. Sicuramente porterebbe del bene al Milan”. A parlare è Andrea Pirlo, ex centrocampista del Milan che, a margine della presentazione dei palinsesti sportivi di Sky, commenta le voci che danno quasi per certo l’accordo tra il club rossonero e il dirigente brasiliano. Parlando con i ...

Pirlo : Felice se Leonardo andrà al Milan : Andrea Pirlo, nuovo talent di Sky Sport, a margine della presentazione dei palinsesti, benedice il possibile ritorno di Leonardo al Milan, in procinto di diventare responsabile dell'area tecnica. "...

Milan su Gonzalo Higuain - la prima mossa di Leonardo : telefona a Marotta per convincere la Juve : Nuova gestione, vecchi amori. Gonzalo Higuain sembrerebbe essere ancora l'obiettivo principale del nuovo Milan . Secondo quanto riporta La Repubblica , il dt rossonero Leonardo avrebbe già preso ...

Milan - tutte le fatiche di Leonardo : ROMA - Via Mirabelli, dentro Leonardo . Il cambio della guardia potrebbe avvenire già oggi, tenuto conto che il primo ha un appuntamento con i nuovi vertici del club rossonero da cui potrebbe uscire ...

Milan - Leonardo comincia da Higuain : Prima telefonata tra il nuovo dirigente rossonero e il bianconero Marotta Calciomercato Serie A, tutte le trattative

Milan - il rilancio passa dall'attacco : Leonardo ci prova per Higuain : Il prossimo responsabile dell'area tecnica prova a mettersi davanti al Chelsea, ma gli ostacoli non sono pochi. Morata in stand-by

Milan - ecco Leonardo ma non è finita : in arrivo altri ex rossoneri illustri! : Il nuovo Milan targato Elliott si arricchirà di volti ben noti al pubblico rossonero, un tuffo nel passato per guardare con ottimismo al futuro Leonardo sarà il nuovo direttore tecnico del Milan targato Elliott. L’affare è ormai noto da giorni e manca solo l’ufficialità del suo approdo in rossonero dopo la militanza da calciatore prima e da tecnico poi. La rivoluzione in seno al club non è però finita. Serve piazzare alcune ...

Milan - via alla rivoluzione Elliott : c’è Leonardo - idea doppio ad Gazidis-Gandini : "L'inizio di una nuova era per il Milan", così titolava il comunicato con cui la società ha reso noto il passaggio a Elliott. L'articolo Milan, via alla rivoluzione Elliott: c’è Leonardo, idea doppio ad Gazidis-Gandini è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - idea doppio ad : Gazidis con Gandini. E Leonardo chiama Braida : Gradito il nome di Giuntoli come quello di Sogliano , ma rispunta un nome già noto ai rossoneri: secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport infatti, ci sarebbe stata una telefonata cordiale ...

Higuain al Milan? / Ultime notizie : contatto tra Leonardo e Beppe Marotta per l'attaccante della Juventus : Higuain al Milan? Ultime notizie: contatto tra il neo-dirigente rossonero Leonardo e Beppe Marotta perl'attaccante della Juventus. L'affare si può fare, nell'affare anche Leonardo Bonucci?(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 22:41:00 GMT)