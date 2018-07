calcioweb.eu

: #Milan, il saluto di #Mirabelli: 'Sono stati 15 mesi difficili, ma splendidi. Questo #Diavolo è una mia creatura e… - DiMarzio : #Milan, il saluto di #Mirabelli: 'Sono stati 15 mesi difficili, ma splendidi. Questo #Diavolo è una mia creatura e… - CalcioWeb : #Milan, il saluto di #Mirabelli: la lettera d'addio dopo l'esonero - milanlivestream : Lettera di Mirabelli, il saluto ai giocatori: 'Abbraccio tutte le squadre, dai campioni alle ragazze fino ai piccol… -

(Di martedì 24 luglio 2018) “Servire ilper me è stato un onore. Gli uomini passano, ilresta”. Si conclude così ladi Massimilianoche si congeda dai rossoneri“15 mesi difficili ma splendidi, dei quali vado fiero”. “Ho provato con tutte le mie forze a regalarvi il migliorpossibile, perché voiisti meritate di tornare sul tetto d’Europa e del mondo. Ci tornerete, ne sono sicuro. In questi 15 mesi abbiamo fatto tante operazioni: acquisti per un progetto a lunga data, rinnovi complicatissimi ma portati in porto e tutta una serie di cessioni che hanno consentito al club di ridurre il passivo. Questo, consentitemelo, è una creatura che sento molto mia”, c’è un ringraziamento per l’allenatore Rino Gattuso, giocatori, staff tecnico, collaboratori, dipendenti e giornalisti, nessuna parola per ...