Milan-Higuain | gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa | la strategia dei rossoneri

Trattativa Juventus-Milan : aggiornamenti sull’affare Higuain-Caldara-Bonucci : Juventus-Milan, Trattativa caldissima tra le parti che coinvolge tre calciatori di spessore: il calciomercato si accende con l’arrivo di Elliott Trattativa Juventus-Milan, le novità che arrivano da Milano sono clamorose. I tre calciatori che sono stati inseriti nell’affare, hanno dato il proprio “sì” al trasferimento. Si tratta di Higuain, Caldara e Bonucci, i quali avrebbero dato mandato ai propri agenti di ...

Milan - Leonardo già al lavoro : incontra la Juve per Higuain - Caldara e Bonucci : Continua a lavorare su due fronti il Milan. Mentre si prosegue nella modifica dell'assetto societario da una parte con l'esonero dalla carica di direttore sportivo di Massimiliano Mirabelli avvenuto ...

Calciomercato Milan – Bonucci vuole tornare alla Juventus - il via libera lo dà… Higuain : il ‘Pipita’ sempre più vicino ai rossoneri : Il capitano del Milan ha espresso il desiderio di tornare alla Juventus, nel caso in cui i rossoneri prendessero Higuain allora l’affare potrebbe andare in porto Un anno di distanza ed ecco che la nostalgia riaffiora, Leonardo Bonucci vuole tornare alla Juventus. Lo ha detto a chiare lettere sia alla società che a Gennaro Gattuso, il quale non l’ha nascosto nel corso della prima conferenza stampa americana. AFP PHOTO / MARCO ...

