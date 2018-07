Milan | Gattuso | Bonucci? Ha un desiderio

Milan - via al terremoto. Gattuso svuota il sacco : “Amareggiato per Mirabelli - ma…” : Gattuso svuota IL sacco- Il Milan è atterrato in America e si prepara alla tournèe con la mente totalmente in preda al cambiamento societario. Uno scossone che ha ufficialmente tagliato fuori Fassone e che deciderà di fare altrettanto con Mirabelli. Sulla questione societaria, e sul mercato, è intervenuto Gattuso, uno che ha sempre deciso di […] L'articolo Milan, via al terremoto. Gattuso svuota il sacco: “Amareggiato per Mirabelli, ...

Incredibile Juventus - vicino il ritorno di Bonucci : Gattuso conferma - Higuain al Milan : 1/12 LaPresse/Alfredo Falcone ...

Clamoroso Milan - Gattuso trema : la nuova dirigenza va all-in su Conte! : Gattuso traballa, l’ombra di Conte è enorme sulla testa dell’attuale allenatore del Milan, la nuova dirigenza punta alla rivoluzione totale In casa Milan sta succedendo davvero di tutto in queste ore. Dopo l’insediamento di Elliott a causa del tracollo di Yonghong Li, il club rossonero ha cambiato tutto l’assetto dirigenziale. Nuovo ds, amministratore delegato, direttore tecnico e probabilmente… anche nuovo ...

Milan - Gattuso ci spera : "Bonucci? Ci ho parlato - spero che resti con noi" : Bonucci, il cambio societario, il primo appuntamento di International Champions Cup 2018 contro il Manchester United di José Mourinho. Gennaro Gattuso ha parlato nella notte italiana da Los Angeles, ...

Calciomercato Milan – Cessione Bonucci - Gattuso ammette : “Leo ha espresso un desiderio - ma spero che…” : La possibile Cessione di Bonucci tiene banco in casa Milan: Gattuso ammette la possibilità di un addio del capitano nella conferenza stampa di presentazione dell’International Champions Cup Il Milan sbarca negli USA per l’International Champions Cup, ma prima di ritornare al calcio giocato, è ancora il mercato a farla da padrone. Nella conferenza stampa di presentazione del torneo, Gennaro Gattuso ha parlato della possibile ...

Milan - Gattuso saluta Bonucci : 'Ha un desiderio e deve parlarne con la società' : Fino a questo momento non posso far altro che ringraziare tutte le persone che circondano il mondo Milan. Mirabelli? Se sono qua al Milan è perché lui ha creduto in me a novembre dello scorso anno. ...

Milan. Gattuso confermato - via Bonucci - arriva Benzema : Rino Gattuso rimane ancorato alla panchina del Milan. E’ andata peggio a Fassone e Mirabelli. Il tecnico calabrese ha incontrato

Milan - oggi negli Usa : ecco i convocati di Gattuso : Ci sono anche Leonardo Bonucci e Pepe Reina (reduce dal Mondiale) fra i convocati per la tournée statunitense del Milan, che questa sera volerà da Linate a Parigi, da dove l’indomani partirà per Los Angeles. Non faranno parte della spedizione Strinic, che ha ancora qualche giorno di riposo dopo la finale del Mondiale, Conti, Montolivo, Biglia e Gomez. Per le sfide della International Champions Cup, Gattuso ha convocato 28 giocatori: ...

Nasce una scuola Milan nel paese di Gattuso : Nasce a Corigliano Calabro, il centro di cui é originario Rino Gattuso, una scuola di calcio del Milan, unico centro tecnico in Calabria della società rossonera. La scuola 'Forza ragazzi', di cui é ...

Milan - Gattuso : «Sono stati giorni difficili. Aspetto la nuova proprietà» : C'è un clima strano a Milanello. Il sudore della prima amichevole stagionale, vinta per 2-0 sul Novara ,, più di un sorriso per l'Europa riconquistata , tanti sguardi incerti e preoccupati perché in ...

Milan - Gattuso 'saluta' Bonucci : 'Scelte da rispettare. CR7 alla Juve? Non lottiamo per lo scudetto' E Li attacca Elliot : 'Ha orchestrato il ... : Hanno il sapore dell'addio le parole di Gennaro Gattuso su Leonardo Bonucci: 'Io tratterrei il capitano a tutti i costi, è un grande professionista e un giocatore incredibile. Ma in alcuni momenti le ...

Milan - dopo l’Europa League Gattuso fa il punto sul mercato : “Morata? Mi piace. Bonucci? Nessun rancore ma…” : dopo la vittoria in amichevole sul Novara, Gennaro Gattuso ha parlato del suo futuro, delle questioni Bonucci e Morata sul mercato e della nuova sentenza del Tas che ha riammesso il Milan in Europa League Giornata davvero positiva per il Milan. Prima la decisione del Tas che ha ribaltato la sentenza UEFA legata all’esclusione dall’Europa League, poi la vittoria in amichevole per 2-0 sul Novara. Al termine della partita, ...