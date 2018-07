Milan | dall' arrivo da star alla tentazione Juve | Bonucci | un anno tra luci e ombre

Milan - Sky conferma : Gandini DG dalla prossima settimana - Gazidis AD : Sky Sport conferma che Umberto Gandini dalla prossima settimana sarà il nuovo direttore generale del Milan . Anche per lui, come per il brasiliano, si tratta di un ritorno in rossonero. Entrambi sono ...

Milan - il rilancio passa dall'attacco : Leonardo ci prova per Higuain : Il prossimo responsabile dell'area tecnica prova a mettersi davanti al Chelsea, ma gli ostacoli non sono pochi. Morata in stand-by

Il Milan cambia tutto e riparte dall'Europa League : Scaroni nuovo presidente : Teleborsa, - Il Milan riparte dall'Europa League. A salvare l'onore dei rossoneri ci pensa il Tas che segna anche la prima vittoria, fuori dal campo, del fondo Elliott. Yonghong Li, infatti, è durato ...

Leonardo chi è il nuovo responsabile area tecnica/ Milan - il ritorno : dallo scudetto all’astio con Berlusconi : Leonardo chi è il nuovo responsabile area tecnica. Milan, il ritorno: dallo scudetto all’astio con l'ex presidente Silvio Berlusconi. Il trequartista ritorna alle origini con il ruolo di dt(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:20:00 GMT)

Milan in Europa - ma sarà punito dall'Uefa : ecco cosa rischia. E la Figc... : Come si legge nel comunicato ufficiale, 'Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha annullato la sanzione e rinviato il caso all'Uefa per l'irrogazione di una sanzione disciplinare proporzionata' all'...

Coppa Italia : Roma dalla parte della Juve - Lazio con il Napoli e le Milanesi : Da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall'altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta: sono questi i possibili incroci ai quarti di finale della prossima Coppa Italia, in base ai ...

Milan - una sentenza che cambia tutto : si riparte dall'Europa e dal mercato : Mentre l'ormai ex presidente e proprietario del Milan, Yonghong Li, finisce nel mirino della Procura di Milano per falso in bilancio, i rossoneri si riprendono quello che erano riusciti a conquistare sul campo e che l'Uefa gli aveva tolto. Naturalmente stiamo parlando dell'Europa League, a cui il Milan si era qualificato in virtù del sesto posto in campionato. Dell'iniziale squalifica della società meneghina, ne avevano goduto Atalanta e ...

Yonghong Li indagato per falso in bilancio dalla Procura di Milano : L'ex proprietario del Milan è indagato dalla Procura di Milano per l’ipotesi di reato di false comunicazioni sociali L'articolo Yonghong Li indagato per falso in bilancio dalla Procura di Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - ricorso Tas : oggi la sentenza/ Uefa ultime notizie - fuori dalle coppe? Fassone "fiducioso" : Milan, ricorso Tas: oggi la sentenza. Uefa ultime notizie, rossoneri rischiano l'esclusione dalle coppe: l'amministratore delegato Marco Fassone si dice "fiducioso"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 05:40:00 GMT)

Milan fuori dall’Europa : domani la decisione del Tas : E’ previsto per domani mattina, dopo le 11, l’annuncio della decisione del Tas sull’appello del Milan contro l’esclusione per una stagione dalle coppe europee decisa dalla Camera giudicante della Uefa. E’ quanto apprende l’ANSA. L’udienza è ancora in corso e probabilmente si concluderà oltre le 18, orario inizialmente previsto per la conclusione dell’audizione.L'articolo Milan fuori ...

Milan - sono ore di ansia : oggi la sentenza del Tas contro l’esclusione dalle coppe europee : sono ore di ansia in casa Milan. Ha preso il via alle 9.30 l’udienza davanti al Tas di Losanna, in arrivo la decisione sull’appello del Milan contro l’esclusione per una stagione dalle coppe europee. La conclusione dell’audizione è prevista per le 18 poi il verdetto definito. Della delegazione rossonera presente Fassone, Franck Tuil, uno dei Portfolio Manager di Elliott, pool di legali composto da Roberto Cappelli, ...