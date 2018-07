: Migranti, la proposta della Ue sui centri controllati: “6mila euro per ogni persona”. Salvini: “No all’elemosina” - fattoquotidiano : Migranti, la proposta della Ue sui centri controllati: “6mila euro per ogni persona”. Salvini: “No all’elemosina” - straneuropa : Migranti, l’offerta Ue: centri controllati e rimpatri assistiti Solo su @LaStampa Una produzione @marcobreso - RaiNews : La #Libia chiude le porte ai centri di sbarco Ue per i #migranti. Sarraj: 'Niente accordo, neanche per soldi, rimpa… -

" in territorio Ue e accordi regionali di sbarco, anche con Paesi non Ue e in collaborazione con Oim e Unhcr: questi i punti forti della proposta europea per la gestione dei. La Commissione europea è attivata per attuare le conclusioni del Consiglio Ue del 28 e 29 giugno e prevede anche il "pieno sostegno finanziario per coprire le infrastrutture e costi operativi" degli Stati che accettano i trasferimenti deisbarcati. Il finanziamento sarà di 6 mila euro a persona.(Di martedì 24 luglio 2018)