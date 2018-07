Migranti | Ue pronta a pagare gli Stati membri Salvini | «L' Italia non ha bisogno di

Juncker : “Sui Migranti Conte ha ragione - l’Ue pronta a coordinare cellula di crisi” : «L’Italia invoca da tempo, e a ragione, una cooperazione regionale sugli sbarchi», e gli avvenimenti di questo fine settimana «hanno dimostrato un senso condiviso di solidarietà da parte degli Stati membri (Francia, Germania, Malta, Spagna, Portogallo e Irlanda) che si sono offerti di accogliere una parte dei migranti sbarcati a Pozzallo». Tuttavi...

FINANZA & Migranti/ L'Europa è pronta a finire nelle mani di Erdogan : Bisogna fare attenzione a leggere le notizie di questi giorni, come quelle riguardanti il vertice Nato e l’accordo a tre sui MIGRANTI. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 06:02:00 GMT)SPY FINANZA/ Altro che Italia fuori dall'euro, c'è un altro cigno nero in arrivo, di M. BottarelliSPILLO/ La guerra all'Italia (e all'Eni) per gas e petrolio si fa anche coi MIGRANTI..., di P. Annoni

Migranti - Austria pronta a chiudere Brennero. Moavero : 'Conseguenze' - : Il compromesso tra Angela Merkel e Horst Seehofer, che prevede l'apertura dei centri di transito al confine, potrebbe scatenare una reazione a catena. Kurz verso la protezione dei confini meridionali. ...

Migranti : Austria pronta a 'proteggere i confini Sud'. Moavero : 'Se chiude se ne prende le responsabilità' : 'La nostra posizione sui movimenti primari e su quelli secondari non cambia, i movimenti secondari sono parte del problema ma non invertiamo l'ordine logico degli eventi e se qualcuno lo pensa sbaglia,...

“Proteggeremo i nostri confini”. L’Austria si allinea alla Germania : pronta la stretta sui Migranti : Dopo l’accordo di Cdu e Csu e la pianificazione di zone di transito ai confini della Germania, il governo austriaco si dichiara pronto a mettere in atto «misure di protezione dei suoi confini meridionali» e attende un rapido chiarimento da Berlino: è quanto emerge dalla presa di posizione comunicata oggi dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz, il...

Migranti - Conte : senza solidarietà Ue Italia pronta a porre il veto : I 28 cercano l’intesa al vertice di Bruxelles sul principio di responsabilità condivisa sui Migranti e sui movimenti secondari. Ma la strada è tutta in salita e la cancelliera Merkel lancia la “coalizione dei volenterosi” in caso di fallimento, mentre l’Italia è pronta al veto sulle conclusioni del summit se non trovasse “nei fatti” la solidarietà degli altri Paesi europei...

Migranti - oggi il vertice Ue a Bruxelles : Italia pronta al veto senza responsabilità condivisa : Si aprirà alle 15 a Bruxelles il consiglio europeo che dovrà affrontare il nodo Migranti e superare il regolamento di Dublino. Al tavolo l'Italia si siederà pronta a giocarsi la carta estrema del veto, se non verrà messo nero su bianco che tutti i Paesi dovranno condividere la responsabilità dei salvataggi in mare

Migranti - Germania pronta ai respingimenti unilaterali ai confini : "Decidiamo nel weekend" : Erano quasi le otto di sera quando la Lifeline ha attraccato al porto di La Valletta, nell'isola di Malta. In mattinata aveva finalmente ricevuto il permesso per entrare in acque maltesi. Un lungo applauso ha salutato...

Migranti - Vertice Ue : torna il pessimismo alla vigilia. Italia pronta al veto se insoddisfatta sul tema : La linea di Giuseppe Conte: cambiare il regolamento di Dublino sull'asilo. Posizioni distanti. Roma bloccherebbe i documenti che non contemplino la responsabilità condivisa sui salvataggi in mare -

Migranti : Italia pronta a bloccare le conclusioni del vertice : Nell'Aula del Senato le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio Europeo del 29 e 29 giugno. L'emiciclo è al gran completo. L'Italia è pronta a bloccare le conclusioni sulla ...