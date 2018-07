: Migranti, Trenta: 'C'è il rischio che arrivino jihadisti, per questo dobbiamo aiutare la Libia' - fanpage : Migranti, Trenta: 'C'è il rischio che arrivino jihadisti, per questo dobbiamo aiutare la Libia' - MediasetTgcom24 : Migranti, Trenta: regolamentare flussi, rischio arrivino jihadisti #trenta - Jack_Parcheggio : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Trenta: regolamentare flussi, rischio arrivino jihadisti #trenta -

"Oggi ho incontrato il Governo legittimato dall'Onu ma serve un processo inclusivo.Significa che per arrivare alla stabilizzazione della Libia tutti i soggetti devono entrare nel processo". Più avanti cercherò di vedere anche il generale Haftar". Lo dice il ministro della Difesa, Elisabettaal rientro dalla sua missiione a Tripoli. Per il ministro c'è ilche con gli immigrati arrivino. Per questo motivo, "daremo alla Libia ogni appoggio richiesto per aumentare la loro capacità operativa".(Di martedì 24 luglio 2018)