Migranti | Salvini | “Pienamente soddisfatto dell’operato della guardia costiera libica

Migranti - Ue pronta a pagare gli Stati membri. Salvini : «L'Italia non ha bisogno di elemosine» : «Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l'Italia non ha bisogno di elemosina». Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde così alla proposta dell'Ue, annunciata dal Financial ...

Direttiva Salvini su Migranti : tagliati costi accoglienza/ "Da 35 a 25 euro a giorno" : Ue "paghiamo chi salva" : migranti, Direttiva Salvini dopo accordo Viminale-Anac: tagliati i costi accoglienza. 'Da 35 a 25 euro al giorno, lotta speculazioni'. Replica Ue.

Direttiva Salvini su Migranti : tagliati costi accoglienza/ “Da 35 a 25 euro a giorno” : Ue “paghiamo chi salva” : migranti, Direttiva Salvini dopo accordo Viminale-Anac: tagliati i costi dell'accoglienza. "Da 35 a 25 euro al giorno, lotta alle speculazioni": Ue, "paghiamo Stati che salvano"(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:03:00 GMT)

Come cambierà l'accoglienza dei Migranti dopo la direttiva voluta da Salvini : Differenti modalità di assistenza per i richiedenti asilo e razionalizzazione della spesa. Sono questi gli obiettivi della direttiva firmata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha voluto ridefinire il modello vigente di accoglienza dei migranti, nell'ottica di ottimizzare i servizi e contenerne i costi. Il nuovo modello prevede una differenziazione di servizi offerti in relazione alle fasi dell'accoglienza dei ...

Migranti - MOAVERO : “PORTI APERTI FINO A MODIFICA MISSIONE SOPHIA”/ Salvini ‘non convinto’ - Fico “Ue solidale” : MIGRANTI, MOAVERO: “PORTI in Italia APERTI”. Il ministro degli esteri ha parlato da Berlino sulla questione immigrazione, precisando: “FINO alla MODIFICA MISSIONE Sophia"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 20:46:00 GMT)

Dopo Di Maio anche Salvini sotto "l'ombrello" di Cantone : l'Anac vigilerà sui bandi per l'accoglienza dei Migranti : Dopo l'Ilva, Raffaele Cantone dovrà occuparsi anche di migranti e accoglienza, un bel da fare per il presidente dell'Anac. Oggi è stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini a volerlo incontrare al Viminale per stipulare un'intesa e rivedere l'organizzazione del settore dei beni essenziali per i migranti, con l'obiettivo di tagliare i fondi destinati a questa categoria. E' il secondo incarico per Cantone da parte del governo ...

Salvini taglia l'accoglienza : meno servizi per i Migranti : La direttiva è stata firmata. Matteo Salvini mette il naso nei servizi per l'accoglienza dei migranti con l'obiettivodi ridurre gli sprechi e limitare le spese dello Stato per l'accoglienza.E lo fa rivoluzionando le modalità di realizzazione dei prestizi dedicati agli immigrati. Da una parte, decide di "differenziare" i richiedenti asilo dai rifugiati. E dall'altra punta a ridurre la spesa giornaliera per immigrato che lo Stato attualmente ...

Migranti - “Mani rosse” davanti al Viminale : “Con Salvini strage di Stato”. C’è anche Vauro : “Fermiamo la barbarie” : Presidio delle “mani rosse“, davanti al Viminale, per dire basta alle morti in mare. Lo scopo, per gli attivisti, è stato quello di “chiedere conto al ministro dell’Interno e al governo dell’operato della guardia costiera libica, supportata, da oltre un anno, da fondi, mezzi e uomini italiani”. I partecipanti hanno sfilato per le strade con le mani dipinte di rosso sollevate. “Sono con queste persone ...

Missione Sophia - Moavero : “Porti aperti ai Migranti fino alla modifica”/ Salvini - nuovo attacco a Open Arms : migranti, Moavero: “Porti in Italia aperti”. Il ministro degli esteri ha parlato da Berlino sulla questione immigrazione, precisando: “fino alla modifica Missione Sophia"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 18:55:00 GMT)

Pensioni - Salvini e il piano per alzare le minime/ “Togliere la sociale ai Migranti - ci costa un miliardo" : Pensioni, Salvini e il piano per alzare le minime: “Togliere la sociale ai migranti, ci costa un miliardo di euro all'anno. Le nuove dichiarazioni del ministro dell'interno(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:32:00 GMT)

Migranti - per me le responsabilità dell’Unione europea non sono minori di quelle di Salvini : Con qualche dichiarazione di Salvini si può anche essere parzialmente d’accordo. Ad esempio quando denuncia le intromissioni occidentali in Ucraina, condanna le sanzioni contro la Russia o approva l‘autodeterminazione della Crimea. Meno, allorquando esprime appoggio per le posizioni filoisraeliane di Trump, come giustamente rilevato dal sottosegretario agli esteri pentastellato Manlio Di Stefano. Il punto tuttavia è anche e ...

Migranti - Oim : meno sbarchi ma più morti. Salvini vs Open Arms : Diminuiscono le navi da salvataggio nelle acque internazionali a ridosso della costa libica. Verso cui ora viaggia la nave della ong spagnola Open Arms, con relative reazioni con il ministro dell'...

Il piano di Salvini per alzare le minime : "Tagliare le pensioni sociali ai Migranti" : 'Tria fa il ministro dell'Economia, quindi deve essere prudente per missione - ha, poi, chiarito - noi saremo lo stimolo' . Quello che ha in mente Salvini è il taglio delle tasse e e l'innalzamento ...

SONDAGGI POLITICI/ Caos Migranti - il 44% segue la linea-Salvini : “respingerli tutti” : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto. Lega al 30%, M5s tiene mentre Forza Italia sprofonda sotto l'8%: Pd non sfonda dopo Renzi, gli ultimi dati(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 12:30:00 GMT)