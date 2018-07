Migranti | la proposta dell’Ue | “Piattaforme di sbarco nei Paesi terzi”

Migranti - la proposta della Ue sui centri controllati : “6mila euro per ogni persona”. Salvini : “No all’elemosina” : “Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l’Italia non ha bisogno di elemosina“. Parola del ministro dell’Interno Matteo Salvini che respinge al mittente la proposta dell’Ue, riportata dal Financial Times, di pagare 6mila euro per ogni migrante salvato nel Mediterraneo e accolto da uno dei paesi membri. “L’ipotesi non esiste – ha detto Salvini a margine della visita del sacrario dei Vigili del fuoco. ...

Migranti, la proposta Ue: piattaforme di sbarco in Paesi terzi

Migranti - Conte : “Comunità Sant’Egidio è esempio : corridoi umanitari in linea con nostra proposta di gestione dei flussi” : Immigrazione solo regolare con i corridoi umanitari. Lo spiega il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della visita alla Comunità di Sant’Egidio a Roma, dove ha incontrato profughi, anziani e disabili: “La Comunità di Sant’Egidio ha varato in passato protocolli per realizzare corridoi umanitari”, dice Conte. “Sono iniziative importanti perché fanno arrivare in Italia – e questo è in linea con la ...

Germania, ministro Interno boccia proposta Merkel su centri migranti

Migranti - Seehofer respinge proposta Merkel su 'centri-ancora' : Sempre più grave la crisi di governo della Grosse Koalition a soli 100 giorni dall'insediamento. Il ministro dell'Interno insoddisfatto della politica sull'immigrazione della cancelliera - Non ce l'ha fatta Angela Merkel a convincere il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer sulla bontà del proprio piano anti Migranti. Secondo quanto ...

‘Bimbi vaccinati lontano dai Migranti’ - la proposta del sindaco di Domodossola è assurda : Bimbi lontani dai migranti per la vaccinazione all’Asl. Lo chiede il sindaco di centrodestra di Domodossola, Lucio Pizzi. “I bambini non vengano vaccinati nella stessa stanza dei richiedenti asilo”, ha scritto al nuovo direttore generale della locale azienda sanitaria. “I bambini piccoli – sostiene il sindaco – non hanno completato il ciclo di vaccinazioni e sono quindi esposti mentre i migranti non hanno alle ...

Migranti - c'è l'accordo del vertice europeo sulla proposta italiana : Teleborsa, - E' stata una giornata lunghissima e faticosa, ma il vertice europeo di ieri 28 giugno, durato ben tredici ore, si chiude con un importante passo avanti sui Migranti . C'è l'accordo dei 28 ...

Migranti - secco "no" dell'Italia alla proposta di Macron : Migranti e gestione dei fenomeni migratori. La Francia aveva pensato di risolverla così: 'hotspot di nuova generazione' sul modello di quelli istituiti in Grecia, ma l' Italia ha detto 'no'. La ...

"I Migranti portano malattie contagiose". Proposta choc del sindaco di Domodossola alla Asl : "Separare i bambini dai profughi" : I migranti "sono spesso portatori di malattie di contagio" e "non hanno alle spalle anamnesi che possano escludere situazioni di pericolo per la collettività". Lo sostiene il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, noto per le sue proposte choc in materia di immigrazione, che ha scritto al nuovo direttore generale dell'Asl locale per protestare contro "l'uso promiscuo degli ambulatori per la somministrazione dei vaccini". E per chiedere ...