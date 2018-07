Migranti - La Nato elogia l' Italia

Nato : sui Migranti ok approccio governo : Sarebbe ipotizzabile un'operzione coordinata della Nato nel Mediterraneo, ma ogni decisione spetta alla politica".

Nato : sui Migranti ok approccio governo : 13.02 "Il governo italiano ha approcciato il fenomeno dell'immigrazione in modo onnicomprensivo e ciò permetterà di intervenire e risolvere i vari aspetti del problema". Lo ha detto il capo di Stato maggiore del comando Nato di Napoli ufficiale Ue,gen.Luciano Portolano "Il governo sta facendo sforzi incredibili per coinvolgere tutti i soggetti che prendono parte con vari ruoli. Sarebbe ipotizzabile un'operzione coordibata della Nato nel ...

Milano - rapinatore bloccato dai Migranti : ANSA, - Milano, 22 LUG - Grazie all'intervento di un gruppo di migranti e al successivo tempestivo intervento di una pattuglia del radiomobile dei carabinieri chiamati al 112, un rapinatore marocchino ...

Migranti - Senaldi (Libero) : “Minniti mi telefonò per chiedere aiuto. Era solo - disperato e abbandonato dal Pd” : “Nel luglio dell’anno scorso Minniti mi telefonò alle 7.15 del mattino per dire, a suo modo: ‘Datemi una mano voi perché qui a sinistra non capiscono niente e io devo cambiare la linea dell’Italia sull’immigrazione‘. Mi ero appena alzato dal letto, neanche lo conoscevo”. Lo rivela a L’Aria che Tira Estate (La7) il direttore responsabile di Libero, Pietro Senaldi, che racconta la telefonata ...

Migranti - Minniti : “Naufragio? Governo come i pifferi di montagna - crede di suonare ma viene suonato” : “È una vicenda molto grave, ci sono delle persone morte. Il Governo italiano doveva chiedere al Governo libico di aprire un’inchiesta, ma spesso batte i pugni sul tavolo sbagliato”. A dirlo, ospite a La7 alla trasmissione In Onda, è l’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti. “Questo esecutivo fa come i pifferi di montagna, che andarono a suonare ma furono suonati”. L'articolo Migranti, Minniti: ...

Volevo fare un tuffo nel mare di Pozzallo - ma i Migranti me l’hanno rovinato : Volevo fare un tuffo nel mare di Pozzallo. Per un giorno o un’ora appena, sciogliere in acqua le fatiche qualunque. Il cuore a galla, l’odore del sole che solleva il sale. Volevo fare un tuffo nel mare di Pozzallo e godere l’umanità grande della mia Sicilia, la vita formicolare, le pance canute degli uomini e i bambini con le ginocchia impantanate. Volevo e avrei voluto, lo avrei voluto molto. Ma per un attimo svagato ho alzato la testa. ...

Migranti - autorizzato l’attracco a Pozzallo : sbarco terminato. Palazzo Chigi : ‘Arrivano in Ue’. Salvini : ‘Vittoria politica’ : Anche i 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex hanno da poco terminato lo sbarco al porto di Pozzallo. L’autorizzano ad attraccare è arrivata intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì, dopo che l’Italia ha ricevuto anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 Migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta. Da ...

Terminato sbarco a Pozzallo - i Migranti all'hotspot : fermati presunti scafisti : E' Terminato solo poco fa, lunedì mattina, lo sbarco al porto di Pozzallo dei 378 migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex. Le donne e i bambini erano stato...

Quella volta che Maroni fece riportare i Migranti in Libia. E fu condannato dalla Ue : riportare i migranti in Libia su navi militari italiane, una delle due opzioni a cui sta lavorando il ministro dell'Interno Salvini, l'altra è trasportarli fino a Malta,, non è un caso inedito. C'è ...

Conte - siparietto al vertice Nato : scherza sui Migranti con Trump e Macron : siparietto al vertice Nato, questo pomeriggio a Bruxelles, quando il premier italiano Giuseppe Conte ha incontrato per caso in un corridoio il presidente americano Donald Trump che parlava con il...

La nave Diciotti a Trapani con 67 Migranti - Conte alla Nato : "Rischio foreign fighters" : Arriverà questo pomeriggio al porto di Trapani la nave "Diciotti" della Guardia Costiera con a bordo 67 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia nei giorni scorsi...