Bruxelles offrirà ai governi europei 6mila euro per ogni migrante salvato nel Mediterraneo e accolto nel proprio Paese,fino a un massimo di 500 persone. Per il Financial Times, sarebbe una delle proposte che la Commissione europea presenterà oggi, insieme a quella di "centri controllati" per gliche decidano di allestirli sul loro territorio. Gli incentivi finanziari sonoriproposti dopo che ad alcune barche cona bordo è stato vietato l'approdo in Italia, ricorda il FT.(Di martedì 24 luglio 2018)