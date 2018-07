Migranti : Delrio - ostacolare soccorsi scelta disumana : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – ‘I dati dei Migranti morti in mare nelle ultime settimane forniti dall’Oim e dall’Acnur condannano le scelte del governo: ostacolare i soccorsi nel momento in cui partire è più rischioso è una scelta disumana”. Così il capogruppo del Pd alla Camera, Grazino Delrio, commenta i dati forniti dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni e dall’Alto Commissario ...

Migranti : Delrio - governo riferisca in aula su morti in mare : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Non si può soprassedere su un episodio così grave, chiediamo che il governo riferisca quanto prima in aula”. Lo ha chiesto il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, a proposito dell’ultima tragedia oggi a sud di Lampedusa in cui sono morti una donna e il suo bambino. “Chiediamo che sia fatta piena luce su un episodio grave”, su una “strategia”, quella del ...

Migranti : Delrio - Salvini smetta crociata d’odio : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Quando si dice ai soccorritori di non perdere tempo e di non intervenire, quando si lasciano le persone in balia delle onde, quando si chiudono i porti, si sta dicendo di lasciare gli esseri umani in mare. @matteoSalvinimi la smetta con crociata d’odio. #ong”. Lo scrive su twitter il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio. L'articolo Migranti: Delrio, Salvini smetta crociata ...

Delrio attacca Salvini sui Migranti : la sua linea sta avendo conseguenze tragiche : Duro attacco del presidente dei deputati Pd, Graziano Delrio al vicepremier Salvini sulla gestione dell'emergenza migranti. “Invece di arrampicarsi sugli specchi - dice Delrio - Salvini la smetta con la sua crociata di odio. Quando per settimane si dice ai soccorritori di non perdere tempo e soldi e di evitare di intervenire, quando si lasciano le persone in balia delle onde per ciniche trattative politiche, quando ...

Migranti : Delrio - Schengen ed Europa rischiano di saltare : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – ‘E’ giusto avere un’immigrazione regolata e controllata, ma non è giusto che si ritorni alle frontiere. Schengen rischia di saltare come rischia di saltare tutta l’Europa”. Così Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, questa mattina ai microfoni di Agorà Estate su Rai Tre.“La destra europea a cui appartiene Salvini – prosegue l’esponente dem – insieme ...

Migranti - Delrio : obiettivo di Salvini è demolire l'Europa : Roma, 11 lug., askanews, - Con la chiusura delle frontiere ai Migranti, con l'idea che 'ognuno è padrone a casa sua ci si chiude, si provoca un danno economico. E rischia di saltare Schenge, di ...

Migranti : Delrio - il problema è Salvini : ANSA, - ROMA, 8 LUG - "Caro Danilo Toninelli l'accordo da cambiare è quello di Dublino, quello votato dalla Lega a vantaggio degli amici di Matteo Salvini del gruppo di Visegrad. Con accordi di Sophia ...

Migranti - Delrio contro il governo : “Aggressioni e intimidazioni a Ong portano solamente più morti” : Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, ha incontrato i rappresentanti della Ong Open Arms che denunciano irregolarità in mare da parte della Guardia costiera libica: "La guerra ai trafficanti di vite umane si fa a terra e non certo in mare dove il soccorso non è derogabile. L’aggressione continua basata su nessun fatto e le intimidazioni alle Ong hanno come unico risultato più morti e non meno partenze".Continua a leggere